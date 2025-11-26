Cadena perpetua para los feminicidas

El Parlamento de Italia aprobó el martes una ley que introduce el feminicidio en el derecho penal del país y lo castiga con cadena perpetua.

La votación coincidió con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, designado por la Asamblea General de Naciones Unidas.

La ley obtuvo apoyo bipartidista de la mayoría de centro-derecha y la oposición de centro-izquierda en la votación final en la Cámara Baja, aprobándose con 237 votos a favor.

La ley, respaldada por el gobierno conservador de la primera ministra Giorgia Meloni, responde a una serie casos de violencia y asesinatos contra mujeres en Italia. Incluye medidas más estrictas contra los delitos de género, incluyendo el acoso y la pornografía de venganza.

Casos de alto perfil, como el asesinato en 2023 de la universitaria Giulia Cecchettin, han sido clave en el clamor público generalizado y el debate sobre las causas de la violencia contra las mujeres en la cultura patriarcal de Italia.

“Hemos duplicado la financiación para centros y refugios contra la violencia, promovido una línea de emergencia y llevado a cabo actividades innovadoras de educación y concienciación”, dijo Meloni. “Estos avances concretos, pero no nos detendremos aquí. Debemos seguir haciendo mucho más cada día”.

Aunque la oposición de centro-izquierda apoyó la ley en el Parlamento, enfatizó que el enfoque del gobierno solo aborda el aspecto criminal del problema mientras deja sin resolver las divisiones económicas y culturales.

106 feminicidios en 2024

La agencia de estadísticas de Italia, Istat, registró 106 feminicidios en 2024, 62 de ellos cometidos por parejas o exparejas.

El debate sobre la introducción de la educación sexual y emocional en las escuelas como una forma de prevenir la violencia de género se ha intensificado en Italia. Una ley propuesta por el gobierno busca prohibir la educación sexual y emocional para estudiantes de primaria y requeriría el consentimiento explícito de los padres para cualquier lección en secundaria.

La coalición gobernante ha defendido la medida como una forma de proteger a los niños del activismo ideológico, mientras que los partidos de oposición y activistas han descrito el proyecto de ley como “medieval”.

“Italia es uno de los siete países en Europa donde la educación sexual y de relaciones aún no es obligatoria en las escuelas, y estamos pidiendo que sea obligatoria en todos los ciclos escolares”, expresó Elly Schlein, líder del Partido Democrático de Italia. “La represión no es suficiente sin prevención, que solo puede comenzar en las escuelas”.