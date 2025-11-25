Jefe militar visita tropas de EE.UU. en el Caribe

El jefe militar de Estados Unidos visitaba el lunes a las tropas estadounidenses en Puerto Rico y en un buque de guerra de la Marina en la región, donde Estados Unidos ha acumulado una flota inusualmente grande de destructores y ha estado atacando embarcaciones sospechosas de transportar droga.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto y principal asesor militar del presidente Donald Trump, iba acompañado por su principal asesor, David L. Isom. La oficina de Caine dijo en un comunicado que los hombres “interactuarán con los miembros del servicio y les agradecerán por su destacado apoyo a las misiones regionales”.

Esta es la segunda visita de Caine a la región desde que el Ejército de Estados Unidos comenzó a aumentar su presencia, que ahora incluye el portaaviones más avanzado de la nación. Caine y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, estuvieron a Puerto Rico en septiembre, después de que barcos que transportaban a cientos de marines llegaron para lo que los funcionarios dijeron que era un ejercicio de entrenamiento.

Hegseth dijo entonces que los marines desplegados estaban “en la primera línea de defensa del territorio estadounidense”.

La visita de Caine esta semana se produce mientras Trump sopesa una acción militar contra Venezuela, lo cual no ha descartado como parte de su escalada contra el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El aumento de buques de guerra estadounidenses y los ataques, que han matado a más de 80 personas en 21 presuntas embarcaciones de drogas, son vistos por muchos como una táctica de presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro para que renuncie.

aumento de presiÓn

La administración Trump también está aumentando la presión al designar al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera, aunque la entidad que, según Estados Unidos, está liderada por Maduro no es un cártel per se.

Hasta este año, la etiqueta de organización terrorista extranjera se había reservado para grupos como el Estado Islámico o Al Qaeda que utilizan la violencia con fines políticos. La administración Trump la asignó en febrero a ocho organizaciones criminales latinoamericanas involucradas en el tráfico de drogas, el contrabando de migrantes y otras actividades.

La administración culpa a dichos grupos designados de operar las embarcaciones que está atacando, pero rara vez identifica a las organizaciones y no ha proporcionado ninguna evidencia.

Hegseth dijo la semana pasada que la designación del Cártel de los Soles proporcionará “un montón de nuevas opciones para Estados Unidos” para lidiar con Maduro. En una entrevista con el medio de noticias conservador OAN, el jefe del Pentágono no proporcionó detalles sobre cuáles son esas opciones y se negó a decir si el Ejército planeaba atacar objetivos terrestres dentro de Venezuela.

“Nada está fuera de la mesa, pero nada está automáticamente sobre la mesa”, afirmó