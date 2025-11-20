Extraditan a Puerto Rico por ocho cargos penales al dominicano Juan Elías Zorrilla

El dominicano Juan Elías Zorrilla Pereyra, (Pereida), fue extraditado a Puerto Rico, tras ser acusado de asesinato en primer grado y otros cargos.

Zorrilla fue entregado a oficiales estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, desde donde fue trasladado en un vuelo comercial hacia la vecina isla, para ser presentado ante un Tribunal de Primera Instancia.

Según un comunicado de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el dominicano de 40 años, enfrenta cargos de asesinato en primer grado, robo, agresión sexual conyugal, destrucción de evidencias, abuso agravado, abuso mediante amenazas, como también porte y uso de arma blanca en violación a varios artículos de las leyes de Puerto Rico.

Las operaciones contra Zorrilla Pereyra fueron encabezadas por la Procuraduría General de la República (PGR) y DNCD en cooperación del Servicio de Alguaciles (U.S. Marshals).

Zorrilla Pereyra, fue arrestado mediante una orden dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, durante un operativo en el sector la Gina del municipio de Miches, provincia de El Seibo y posteriormente fue enviado a Puerto Rico, mediante decreto 538-25, emitido por el Poder Ejecutivo.

Por otro lado, las autoridades dominicanas se mantienen en colaboración con los países aliados, lo que trae como resultado el éxito de las operaciones de búsqueda, captura y extradición o deportación de prófugos de la justicia internacional.