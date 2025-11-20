Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Desalojan pabellón de negociaciones en Belém por incendio en la COP30

Bomberos combaten un incendio que se desató en un pabellón del recinto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP30 en Belém, estado de Pará, Brasil, el 20 de noviembre de 2025.

Europa PressMadrid, España 

La Cumbre del Clima (COP30) de Belém (Brasil) ha desalojado debido a un incendio la Zona Azul, el pabellón en el que tienen lugar las negociaciones diplomáticas, según el medio brasileño O Globo. De acuerdo con el ministro de Turismo, Celso Sabino, no se han registrado heridos.

Se ha cortado el suministro eléctrico en parte del edificio y, además, el personal de seguridad de la ONU ha formado un cordón para impedir que la gente regresara al interior del pabellón. Según han informado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), toda la delegación española y los periodistas que les acompañaban en ese momento se encuentran bien.

El incendio se ha producido a las 14:10 y se ha iniciado a pocos metros de las oficinas de las delegaciones de los países, muy cerca de la oficina española.

Esta captura de pantalla, tomada de un video de AFPTV, muestra a los equipos de emergencia combatiendo un incendio que se desató en un pabellón dentro del recinto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP30 en Belém, estado de Pará, Brasil, el 20 de noviembre de 2025.

Esta captura de pantalla, tomada de un video de AFPTV, muestra a los equipos de emergencia combatiendo un incendio que se desató en un pabellón dentro del recinto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP30 en Belém, estado de Pará, Brasil, el 20 de noviembre de 2025.AFP

