Ataques dejan 25 muertes en Gaza

El ministerio de Sanidad gazatí informó de que los hospitales de la Franja han recibido un número preliminar de 25 muertos y más de 77 heridos después de que el Ejército de Israel lanzara una oleada de bombardeos a lo largo del enclave a lo largo de este miércoles.

"El balance provisional de muertos y heridos atendidos en hospitales de la Franja de Gaza durante la escalada de violencia de esta tarde asciende hasta el momento a 25 muertos y más de 77 heridos, incluyendo casos graves", afirma un comunicado de Sanidad.

Según registros hospitalarios de los hospitales gazatíes Al Ahli, Nasser y Shifa, un bombardeo contra una instalación de la UNRWA en la zona oeste de Jan Yunis (sur de la Franja de Gaza) provocó la muerte de cuatro personas y heridas a varias más. Según las fuentes, un hombre murió también por fuego israelí en la zona de Qizan Al Najjar.

Además, dos niños murieron en un ataque con dron contra el barrio de Al Buraq, también en Jan Yunis.

Fuentes sanitarias informaron a EFE de cuatro muertes más ocurridas al sur del enclave a raíz de ataques israelíes cuya ubicación exacta no puntualizaron.

Diez de las víctimas, entre ellas un niño, fallecieron en un bombardeo contra un edificio del Ministerio de Dotaciones en el área de Zaitún, al este de la ciudad de Gaza (norte). En la misma área de la capital, un ataque con dron en el cruce de Shujaiya, en la calle Salah al Din, causó un muerto y decenas de heridos.

CALLE MUSHTAHA

Además, el hospital Al Ahli informó de la muerte de un enfermero de este hospital en un ataque israelí contra la casa de la familia Balbul en la calle Mushtaha del este de la ciudad de Gaza

Según las fuentes médicas, algunos de los ataques se han producido también al oeste de la línea amarilla, fuera de la zona controlada por Israel.

La línea amarilla es la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes (aún dentro de Gaza) al entrar en vigor el alto el fuego. Entre esta línea y la frontera entre Gaza e Israel todo el perímetro, más del 50 % del enclave, está bajo control militar del Ejército.

Desde entonces, casi cada día se han producido muertos por fuego israelí en la zona circundante a dicha línea, en ataques que Israel defiende se producen contra milicianos pero que en varias ocasiones han costado la vida a mujeres y niños que intentaban ir a ver lo que queda de sus casas.

Según aseguró este miércoles el Gobierno de Gaza, dependiente del grupo islamista Hamás, Israel ha violado al menos 393 veces el alto el fuego desde que entró en vigor y matado a más de 300 personas, además de detener "arbitrariamente" a 35 ciudadanos palestinos durante incursiones y redadas.