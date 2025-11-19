OMS dice se requiere salvaguardias jurídicas ante aumento de uso de IA en atención de salud

El aumento del uso de la inteligencia artificial en la atención de salud requiere de fortalecer las garantías jurídicas para proteger a los pacientes y los trabajadores sanitarios, afirmó este miércoles la división para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La antena de la OMS para Europa llegó a esta conclusión tras un estudio sobre la adopción y la regulación de la IA en el ámbito de la salud, realizado en base a las respuestas de 50 de los 53 países de su jurisdicción, que incluye también Estados de Asia Central.

Solamente cuatro países, un 8%, adoptaron una estrategia nacional sobre la IA en el ámbito de la salud y siete están en proceso, indica el informe.

"Estamos ante una encrucijada", afirmó en un comunicado Natasha Azzopardi-Muscat, directora de Sistemas de Salud de la OMS para Europa.

Para Azzopardi-Muscat, la IA puede ser utilizada para "mejorar la salud y el bienestar de las personas, reducir la carga de trabajo de los profesionales de la salud agotados y que bajen los costos", pero advirtió que también puede "socavar la seguridad de los pacientes, comprometer su privacidad y reforzar las desigualdades".

Cerca de dos tercios de los países ya utilizan la asistencia de la IA para los diagnósticos, especialmente para el análisis de imágenes, y la mitad recurren a robots conversacionales para la asistencia de los pacientes.

La OMS instó a los países "a tomar en cuenta los potenciales riesgos, especialmente en relación a resultados sesgados o de mala calidad, los sesgos de la automatización, la erosión de las competencias de los trabajadores, la reducción de la interacción" con los pacientes y una desigualdad de resultados para poblaciones marginadas.

La regulación no logra mantener el ritmo frente a la adopción de nuevas tecnologías, señala la OMS, que afirma que nueve países de diez mencionan la incertidumbre jurídica como principal freno a la utilización de la IA.

La división de la OMS pidió a los países que clarifiquen las responsabilidades, que pongan en marcha mecanismos de indemnización y se aseguren de que las herramientas de la IA "sean probadas en términos de seguridad, equidad y eficacia" antes de ser implementadas.