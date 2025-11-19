Donald Trump llama "cerdita" a una periodista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató críticas del gremio periodístico por haber mandado a callar a una reportera a bordo del Air Force One a la que insultó llamándola “cerdita”.

Aunque sus palabras no generaron gran atención el viernes, cuando ocurrieron, este martes se hizo viral en redes sociales el video del mandatario, lo que provocó el repudio de varios periodistas.

Catherine Lucey, corresponsal en la Casa Blanca de la agencia Bloomberg, preguntó a Trump en el avión presidencial sobre la desclasificación de los documentos del caso del pederasta Jeffrey Epstein cuando el republicano le ordenó que se callara.

“Silencio. Silencio, cerdita”, respondió Trump apuntando con el dedo a la reportera, quien le cuestionó por sus evasivas sobre el caso Epstein si los documentos no contienen “nada incriminatorio” contra él.

Jake Tapper, uno de los presentadores estrella de la cadena CNN, calificó este martes en la red social X la actitud del presidente de “repugnante y completamente inaceptable”.

La expresentadora de Fox News Gretchen Carlson también tachó el comentario de “repugnante y degradante”.

Bloomberg emitió un comunicado en el que afirmó que sus periodistas en la Casa Blanca “prestan un servicio público esencial, formulando preguntas sin temor ni favoritismos”.

“Seguimos centrados en informar sobre asuntos de interés público de manera justa y precisa”, añadió.

Los ataques e insultos de Trump contra periodistas por no gustarle las preguntas que le formulan son habituales en sus ruedas de prensa, en las que suele acusarlos de difundir “fake news” (noticias falsas).

Licencia de transmisión

Ayer martes, el presidente Trump amenazó con revocar la licencia de transmisión de la cadena ABC, exasperado por las preguntas de una periodista sobre los negocios de su familia en Arabia Saudita y el escándalo de Jeffrey Epstein.

La corresponsal de ABC News, Mary Bruce, interrogó en el Despacho Oval a Trump y a su invitado, el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, cuya responsabilidad había sido señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses en el asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi.

“¿Es apropiado, señor presidente, que su familia haga negocios en Arabia Saudita mientras usted es presidente? ¿Es un conflicto de intereses?”, inquirió Bruce.

El promotor saudita Dar Global anunció el lunes una nueva asociación en Maldivas con la Organización Trump, dirigido desde 2016 por Donald Junior y Eric Trump, pero su padre sigue siendo accionista a través de un fideicomiso.

“Y su alteza real, los servicios de inteligencia estadounidenses concluyeron que usted orquestó el brutal asesinato de un periodista. Las familias de las víctimas del 11 de septiembre (un atentado cuyo cerebro fue el saudita Osama bin Laden, nota del editor) están furiosas de que usted esté aquí en el Despacho Oval. ¿Por qué los estadounidenses deberían confiar en usted?”, añadió, mientras Trump le preguntaba para quién trabajaba.

“ABC noticias falsas. Una de las peores en el rubro”, interrumpió el mandatario, cortante. El presidente negó cualquier conflicto de intereses. “No tengo nada que ver con los negocios de mi familia. Me alejé de eso”, aseguró.

Luego defendió vigorosamente a su invitado sobre el caso de Khashoggi, asesinado en el consulado saudí en Estambul por agentes saudíes, a pesar de que la inteligencia estadounidense sugiere que aprobó la operación. Bin Salmán “no sabía nada” y “podemos dejarlo ahí. No necesita poner a nuestro invitado en una situación incómoda haciéndole esa pregunta”, añadió.

JEFFREY EPSTEIN

La periodista de ABC News, Mary Bruce, no se dejó intimidar y volvió a la carga unos minutos después, esta vez preguntando el caso del difunto delincuente sexual Epstein, que fue amigo de Trump y ha sido un problema para el mandatario desde hace meses. “Sabe, no es la pregunta lo que me molesta. Es su actitud. Creo que usted es una terrible periodista”, respondió Trump.