La NASA ofrecerá un vivo el 19 de noviembre, para compartir imágenes del cometa 3I/ATLAS

El evento tendrá lugar en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland.

El cometa 3I/ATLAS, descubierto el 1 de julio por el observatorio ATLAS (Sistema de Alerta Final de Impacto Terrestre de Asteroides), financiado por la NASA, es el tercer objeto identificado que ingresa a nuestro sistema solar desde otra parte de la galaxia. Si bien no representa ninguna amenaza para la Tierra y no se acercará a menos de 274 millones de kilómetros (170 millones de millas) de nuestro planeta, a principios de octubre pasó a 30.5 millones de kilómetros (19 millones de millas) de Marte.

El evento se transmitirá por NASA+, la aplicación de la NASA, el sitio web y el canal de YouTube de la agencia, y Amazon Prime.

Entre los participantes de la sesión informativa se encuentran:

Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA

Nicky Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas

Shawn Domagal-Goldman, director interino de la División de Astrofísica

Tom Statler, científico principal de cuerpos menores del sistema solar

Para participar virtualmente en el evento de NASA Live, los miembros de la prensa deben enviar su nombre completo, medio de comunicación, correo electrónico y número de teléfono a Molly Wasser a la dirección molly.l.wasser@nasa.gov, a más tardar dos horas antes del inicio del evento. El público también puede formular preguntas, que podrían ser respondidas en tiempo real durante la transmisión, utilizando la etiqueta #AskNASA en redes sociales.

Los recursos de las misiones científicas de la NASA brindan a Estados Unidos la capacidad única de observar el cometa 3I/ATLAS casi durante todo su paso por nuestro vecindario cósmico y estudiar, con instrumentos científicos complementarios y desde diferentes perspectivas, su comportamiento. Esto