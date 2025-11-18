Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Intervención militar

México rechaza cualquier posibilidad de intervención militar de EEUU en su territorio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este martes cualquier posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano.

La presidenta de México Claudia SheinbaumCARL DE SOUZA / AFP

Agencia EFECiudad de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este martes cualquier posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, afirmara el lunes que estaría dispuesto a enviar tropas para combatir a los carteles del narcotráfico.

