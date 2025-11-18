Cloudflare está investigando un fallo en su red global que ha provocado la caída de varios de sus clientes, entre los que se encuentra la red social X, el 'chatbot' ChatGPT y el videojuego League of Legends.

La empresa de servicios de seguridad de Internet y servidores ha informado este martes en su página de Estado, hacia las 12:48 horas (España peninsular), de un problema en su red, que ha impedido el uso y acceso con normalidad a las aplicaciones o páginas de web.

Un fallo en la red de Cloudflare impide usar X, ChatGPT y League of Legends

En su lugar, los servicios afectados, entre los que también se encuentran Movistar y Canva, muestran un mensaje que indica: "Por favor, desbloquee challenges.clouflare.com para continuar" o una página que explica el fallo en el servidor.

Cloudflare también indica que se ha extendido el error 500 y que algunos de sus servicios también están afectados, como el panel de control y las API.