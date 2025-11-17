OMS lanza el Día Mundial contra el Cáncer Cervical, que causa 350 mil muertes anuales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) celebró este lunes, por primera vez, el Día Mundial contra el Cáncer Cervical o de cuello uterino, una iniciativa para concienciar sobre la lucha contra el cuarto cáncer más frecuente entre mujeres, y que causa unas 350.000 muertes anuales.

Con esta jornada, la agencia de Naciones Unidas quiere subrayar la importancia de la vacunación contra el virus del papiloma humano (HPV) como una de las principales herramientas para prevenir esta enfermedad, unida a la expansión de los servicios de cribado y de tratamiento.

"Cada vez más países están aumentando estas medidas, lo que nos acerca a un futuro libre de cáncer cervical", destacó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, para conmemorar la jornada, decidida en la reciente asamblea anual de la agencia.

En tal día como hoy de 2018, el propio Tedros lanzó la estrategia para luchar contra esta enfermedad, con el triple objetivo de alcanzar un 90 % de niñas vacunadas contra el HPV, un 70 % de cribados en mujeres, y un 90 % de tratamientos contra el tumor.

La Alianza contra las Vacunas GAVI agregó este lunes que ha logrado en este sentido su objetivo de alcanzar en 2025 una vacunación adicional de 86 millones de niñas contra el HPV.