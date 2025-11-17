En Nigeria: hombres armados secuestran a 25 alumnas

Hombres armados de una organización criminal secuestraron a 25 alumnas de una escuela secundaria femenina en el noroeste de Nigeria, afirmó la policía el lunes.

Los asaltantes entraron en esta escuela del estado de Kebbi alrededor de las 04:00 locales (03:00 GMT) con "armas sofisticadas" y "disparando esporádicamente", dijo un comunicado policial.

Cuando llegaron los agentes de policía, los sospechosos "ya habían saltado la valla de la escuela y secuestrado a 25 estudiantes de su residencia", agregó el comunicado.

Los criminales mataron a un miembro del establecimiento, Hassan Makuku, e hirieron a un profesor, Ali Shehu.

La policía de Kebbi declaró que en el lugar se desplegó un equipo formado por sus agentes, militares y miembros de milicias civiles.

El equipo "peina minuciosamente las rutas utilizadas por los bandidos y el bosque cercano" con el fin de "rescatar a las alumnas secuestradas e intentar detener a los autores de este acto atroz".

En Nigeria, el país más poblado de África y azotado por la inseguridad, los secuestros para obtener rescate son frecuentes.

Los estados del centro y noroeste del país llevan años aterrorizados por bandas criminales a las que las autoridades denominan "bandidos".

La violencia, que en un principio estaba relacionada con los conflictos por los derechos sobre la tierra y el agua entre ganaderos y agricultores, se transformó en enfrentamientos relacionados con el crimen organizado, con bandas que toman el control de comunidades rurales donde el gobierno tiene poca o ninguna presencia.