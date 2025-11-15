Jueces del Supremo votan por enjuiciar a hijo de Jair Bolsonaro

Algunos jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil votaron el viernes a favor de llevar a juicio a uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro por cargos de obstrucción a la justicia en relación con el caso de intento de golpe de su padre.

Los jueces Flávio Dino y Cristiano Zanin, junto con su colega Alexandre de Moraes —quien ha sido designado para reunir información preliminar en el caso—, aceptaron una acusación de los fiscales que alega que Eduardo Bolsonaro usó violencia o amenazas graves para interferir en un proceso legal.

Si es declarado culpable, podría ser sentenciado a entre uno y cuatro años de prisión y una multa.

Los fiscales dijeron que Eduardo Bolsonaro intentó interferir en el juicio de su padre al instar a gobiernos extranjeros a presionar a funcionarios brasileños, incluso con amenazas contra la economía del país.

Eduardo Bolsonaro, un legislador ahora en autoexilio en Estados Unidos, calificó los cargos en su contra como infundados y los describió como persecución política.

Se necesitaba una mayoría de tres jueces para que el juicio contra Eduardo Bolsonaro avanzara, y el voto del viernes en un panel de cinco miembros del STF significa que está prácticamente asegurado que será juzgado, al menos en ausencia. Sin embargo, técnicamente, la votación permanece abierta hasta el 25 de noviembre y cualquier juez podría cambiar su voto antes de esa fecha, aunque eso sería muy raro.

Jair Bolsonaro fue declarado culpable en septiembre de intento de golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022 y fue sentenciado a 27 años y tres meses de prisión. Ha estado bajo arresto domiciliario desde agosto.

En julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un arancel del 50% sobre los bienes importados desde Brasil y dijo que era en parte debido al juicio contra el expresidente, al que llamó una "cacería de brujas".

El gobierno de Estados Unidos también sancionó a De Moraes, quien supervisa el caso penal contra Bolsonaro. La esposa de De Moraes y otros funcionarios brasileños también fueron sancionados o se les revocaron sus visas.

UNA AMENAZA SERIA

De Moraes escribió que las acciones de Eduardo Bolsonaro representaban una "amenaza seria" para Brasil, "a través de la coordinación y la imposición de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos, incluidos aranceles de exportación a Brasil, suspensión de visas de entrada para varios funcionarios brasileños y aplicación de la Ley Magnitsky a este juez".

Dicha ley estadounidense fue diseñada para sancionar a perpetradores de abusos a los derechos humanos y a funcionarios corruptos.

Eduardo Bolsonaro ha reconocido haber buscado el apoyo del gobierno de Estados Unidos para su padre. En mensajes privados obtenidos por la policía, le dijo a su padre que la presión de Trump era su única oportunidad para evitar la prisión.

Sin embargo, disputa que cualquiera de las acciones de la administración Trump signifique que pueda ser acusado de coacción para obstruir la justicia en Brasil.

"El delito de coacción requiere dos elementos: un instrumento disponible para el presunto autor + una herramienta ilegal. Los aranceles y la aplicación de la Ley Magnitsky no están a mi disposición ni son ilegales", dijo Eduardo Bolsonaro el viernes en X.

La semana pasada, el panel del tribunal rechazó por unanimidad las apelaciones de Jair Bolsonaro que buscaban reducir su sentencia. Comenzará a cumplir su condena una vez que se agoten todas las apelaciones.