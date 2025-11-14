Fotografía de cometa 3I/ATLAS revela que su cola creció repentinamente

El cometa interestelar 3I/ATLAS se dirige hacia la Tierra a una velocidad que se estima entre los 60 y 61 kilómetros por segundo, luego de cruzar el perihelio el 29 de octubre.

Se estima que alcanzará su punto más cercano a nuestro planeta el 19 de diciembre, a unos 270 millones de kilómetros.

En un relevamiento que se hizo esta semana sobre su trayectoria, aficionados y expertos detectaron que su cola habría crecido aproximadamente tres millones de kilómetros.

Este hecho descolocó a los aficionados y astrónomos que analizan e investigan el origen del cometa interestelar.

Ya que hasta la semana pasada no poseía cola, pese a que desprendió gases y agua propios del proceso natural de sublimación al exponerse a temperaturas más altas que por fuera de nuestro sistema solar.

En una investigación reciente del Virtual Telescope Project en Manciano, Italia, se capturó la imagen de cometa tras la “combinación de recorte sigma de 18 exposiciones de 120 segundos, tomadas remotamente con la unidad robótica ARTEC250+Paramount ME+C3Pro61000EC”, destacaron desde el sitio web oficial.

Al momento que fotografiaron al cometa interestelar, se hallaba a “14 grados sobre el horizonte este, con una Luna brillante (fase: 61%) a unos 70 grados de distancia”.

En esa perspectiva se observó una cola iónica “a lo largo de al menos 0,7 grados en dirección noreste”. Al mismo tiempo, se denotó “la anticola, que apunta hacia el este-sureste”.

Gianluca Masi, del proyecto del telescopio virtual, indicó a la revista de ciencia propia de la BBC, Sky Night Magazine, que desde el 6 de noviembre junto a su equipo lograron tomar las primeras imágenes del cuerpo celeste tras su paso por el punto más cercano al Sol, aunque fueron tenues, el 11 de noviembre lograron hacer una más definida.

“Detectamos claramente la cola iónica de 3I/ATLAS, gracias a la geometría en evolución. Ahora que el cometa se está desplazando hacia el cielo matutino, su cola —que se encontraba detrás del núcleo vista desde la Tierra en el perihelio— es cada vez más visible”.

La noticia sobre el crecimiento en el volumen de la cola de 3I/ATLAS llegó tras el paso del cometa interestelar C/2025 V1 (Borisov).

Su hallazgo se atribuye al aficionado Gennadiy Borisov, que entre el 2 y 5 de noviembre comunicó su existencia a los centros de datos astronómicos.

Al tratarse de un cuerpo celeste de un tamaño menor, no se detectó hasta esa fecha.

El mismo hombre que descubrió el segundo cometa, también hizo lo mismo en 2019, cuando localizó al primero de estos visitantes interestelares, el 2I/Borisov.

De acuerdo a lo publicado por la revista Live ScienceLive Science, que recopiló la información al respecto, el 3I/ATLAS tocó su punto más próximo a la Tierra el martes 11, cuando estuvo a una distancia de 103 millones de kilómetros, equivalente a 270 veces más lejos que la Luna.

El domingo 16 de noviembre se prevé que alcance el perihelio (o punto más cerca del Sol).

Es probable que el C/2025 V1 se dirija a la nube de Oort, un reservorio de cometas y otros objetos helados que se ubica en el borde de nuestro sistema solar.

Sin embargo, todavía no confirmaron la trayectoria orbital.