Cae la aprobación a la gestión de Trump

La aprobación de la gestión del gobierno por parte del presidente Donald Trump ha caído drásticamente desde el inicio de su segundo mandato, según una nueva encuesta de AP-NORC. Gran parte del descontento proviene de los mismos republicanos.

La encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research se realizó después de las recientes victorias demócratas en las elecciones intermedias, pero antes de que el Congreso tomara medidas importantes para intentar poner fin al cierre del gobierno más largo en la historia de Estados Unidos. En ella se muestra que solo el 33% de los adultos estadounidenses aprueban la forma en que el presidente republicano gestiona el gobierno, una caída con respecto al 43% obtenido en una encuesta de AP-NORC realizada en marzo.

Esto se debe en gran parte a una reducción de su aprobación entre republicanos e independientes. Según la encuesta, solo alrededor del 68%, es decir, dos tercios de los republicanos, dijeron que aprueban la gestión del gobierno por parte del mandatario, una caída con respecto al 81% en marzo. La aprobación de los independientes cayó del 38% al 25%.

Los resultados destacan los riesgos que plantea el cierre del gobierno, que Trump y su administración han intentado atribuir directamente a los demócratas, aun cuando los adultos estadounidenses han culpado a ambos partidos, ya que la falta de fondos ha complicado el tráfico aéreo, ha dejado a cientos de miles de trabajadores federales sin cheques de pago y ha puesto en riesgo la ayuda alimentaria para algunos de los estadounidenses más vulnerables. Pero también podría indicar un descontento más amplio con otros cambios drásticos —y polarizadores— realizados por Trump en el gobierno federal en los últimos meses, como el desmantelamiento de agencias y las oleadas de despidos masivos.

La aprobación se erosiona entre los republicanos

En general, los republicanos han sido firmes en su apoyo al presidente, lo que hace que su creciente descontento sea particularmente notable.

“Me siento profundamente preocupada por el cierre del gobierno durante más de 40 días”, dijo Beverly Lucas, de 78 años, una republicana y educadora jubilada que vive en Ormond Beach, Florida, quien comparó el segundo mandato de Trump con “tener a un niño petulante en la Casa Blanca, con un poder sin restricciones”.

“Mientras la gente pasaba hambre, él hacía una fiesta”, dijo, refiriéndose a una celebración de Halloween con temática de El Gran Gatsby celebrada en el club Mar-a-Lago de Trump en Florida. “Me pareció insensible”.

En la encuesta se encontró que una abrumadora mayoría de demócratas, el 95%, siguen desaprobando la gestión del gobierno federal por parte de Trump, en comparación con el 89% en marzo.

La aprobación general de Trump se mantiene estable

Aun con la disminución en el apoyo a su gestión del gobierno, la calificación general de aprobación del mandatario se ha mantenido estable en la nueva encuesta. El 36% de los adultos estadounidenses aprueban su manejo general de la presidencia, lo cual coincide aproximadamente con el 37% obtenido en una encuesta de AP-NORC efectuada en octubre. La aprobación de su manejo de temas clave como la inmigración y la economía también ha cambiado poco desde el mes pasado.

La atención a la salud surgió como un tema clave en el debate sobre el cierre, ya que los demócratas exigieron que los republicanos negociaran con ellos para ampliar los créditos fiscales que expiran el 1 de enero. Pero la aprobación del mandatario en el tema, que ya era bastante baja, apenas ha cambiado.

Aproximadamente un tercio de los estadounidenses, el 34%, dijeron que aprobaban el manejo de Trump de la atención médica en la encuesta de noviembre, en comparación con el 31% en octubre.

Y muchos de sus seguidores todavía lo apoyan. Susan McDuffie, de 74 años, una republicana que vive en Carson City, Nevada, y se jubiló hace varios años, dijo que tiene “gran confianza en Trump” y cree que el país va por el buen camino. Ella culpa a los demócratas por el cierre y el sufrimiento que ha causado.

“Simplemente no entiendo cómo los demócratas pueden preocuparse tan poco por la gente”, dijo, burlándose de la idea de que ese partido trata de usar el cierre para obligar a los republicanos a abordar los costos de atención médica que pronto se dispararán.

“No tengo paciencia para los demócratas y sus débiles excusas”, dijo, argumentando que las personas que están asustadas por la expiración de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y luchan por poner comida en la mesa son un problema más urgente.

Suficiente culpa para repartir

En relación con el cierre, todavía hay suficiente culpa para repartir. Las encuestas recientes indican que, si bien los republicanos pueden estar recibiendo un poco más de críticas, muchos piensan que los demócratas también tienen la culpa.

“Realmente creo que es culpa de todos. Todos están siendo tercos”, dijo Nora Bailey, de 33 años y de tendencia moderada que vive en el área de Batesville en Arkansas y que no se alinea con ningún partido.

Después de dar a luz recientemente, dijo que enfrentó retrasos para obtener un extractor de leche a través de un programa gubernamental que ayuda a las nuevas madres mientras su hijo estaba en cuidados intensivos. Y le preocupan sus padres discapacitados, que dependen de los cupones de alimentos del SNAP.

En general, dijo que tiene sentimientos encontrados sobre el manejo de Trump del trabajo y desaprueba su gestión del gobierno federal porque cree que no ha ido lo suficientemente lejos para abordar el despilfarro.

“No veo que se haya hecho lo suficiente todavía para decirme que hemos reducido el tamaño del gobierno federal en lugar de tener todo este exceso de personas”, dijo.

Es posible que la aprobación de Trump sobre el manejo del gobierno federal se recupere si el gobierno se reabre. Pero el enfrentamiento podría tener un impacto más duradero en las percepciones del presidente, cuya aprobación en temas como la economía y la inmigración ha disminuido ligeramente desde la primavera.

Lucas, la republicana de Florida, dijo que los cierres en los que los civiles no reciben sus pagos son la forma incorrecta de abordar el desacuerdo ideológico.

“¿Los controladores de tráfico aéreo? ¿En serio? ¿Quieres dejar sin paga a las personas en cuyas manos está tu vida todos los días?”, dijo. “Necesitamos abordar estos conflictos como personas inteligentes y no como matones y abusones en el patio de recreo”.