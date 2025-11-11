Trump pide a Tribunal Supremo desestimar veredicto de 5 millones de dólares a favor de Jean Carroll

El presidente Donald Trump pidió el lunes a la Corte Suprema de Estados Unidos que desestimara el veredicto de un jurado en una demanda civil que lo acusaba de abusar sexualmente de la escritora E. Jean Carroll en una tienda departamental de Manhattan a mediados de la década de 1990 y de difamarla posteriormente.

Los abogados de Trump argumentaron en un extenso escrito presentado ante el Tribunal Supremo que las acusaciones que llevaron al veredicto de 5 millones de dólares fueron “apoyadas” por una “serie de resoluciones probatorias indefendibles” que permitieron a los abogados de Carroll presentar “pruebas de propensión altamente incendiarias” en su contra.

Carroll, columnista de consejos de larga trayectoria y ex presentadora de programas de entrevistas de televisión, testificó en un juicio en 2023 que Trump convirtió un encuentro amistoso en la primavera de 1996 en un ataque violento en el vestidor de Bergdorf Goodman, una tienda de artículos de lujo ubicada frente a la Torre Trump.

El jurado también encontró a Trump culpable de difamar a Carroll cuando hizo comentarios en octubre de 2022 negando su acusación.

Los abogados de Trump, encabezados por el abogado Justin D. Smith, con sede en St. Louis, Missouri, calificaron las afirmaciones de Carroll como un “engaño con motivaciones políticas”.

Acusaron al juez del juicio, Lewis A. Kaplan, de manipular las normas federales de evidencia para reforzar las “afirmaciones inverosímiles y sin fundamento” de Carroll. Afirmaron que, al confirmar el veredicto, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. contradijo la postura de otros tribunales federales de apelaciones sobre cómo deben aplicarse dichas normas.

“El presidente Trump ha negado clara y consistentemente que este supuesto incidente haya ocurrido jamás”, escribieron Smith y sus colegas. “Ninguna prueba física ni de ADN corrobora la versión de Carroll. No hubo testigos presenciales, ni pruebas en vídeo, ni informe policial ni investigación”.

Se dejó un mensaje solicitando comentarios a la abogada de Carroll, Roberta Kaplan.

En septiembre, cuando los abogados de Trump indicaron por primera vez que apelarían ante la Corte Suprema, ella dijo: “No creemos que el presidente Trump pueda presentar ningún argumento legal en los casos Carroll que merezca la revisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos”.

Un portavoz del equipo legal de Trump dijo en un comunicado que la apelación ante la Corte Suprema formaba parte de la cruzada del presidente contra la “guerra jurídica liberal”.

“El pueblo estadounidense apoya al presidente Trump al exigir el fin inmediato de todas las cacerías de brujas, incluida la farsa financiada por los demócratas de los engaños de Carroll”, señala el comunicado.

En diciembre de 2024, un tribunal de apelaciones de tres jueces ratificó el veredicto, rechazando las alegaciones de Trump de que las decisiones de la jueza Kaplan, quien había juzgado el juicio, habían viciado el proceso, incluyendo el hecho de haber permitido que otras dos mujeres que lo acusaban de abuso sexual testificaran. Las mujeres afirmaron que Trump había cometido actos similares contra ellas en la década de 1970 y en 2005. Trump negó las acusaciones de las tres mujeres.

En junio, los jueces del Segundo Circuito denegaron la petición de Trump para que el pleno del tribunal de apelaciones revisara el caso. Esto dejó a Trump con dos opciones: aceptar el resultado y permitir que Carroll cobrara la indemnización, que ya había depositado en una cuenta de garantía, o seguir litigando ante el Tribunal Supremo, cuya mayoría conservadora —que incluye a tres magistrados nombrados por él mismo— podría estar más dispuesta a considerar su impugnación.

Trump no se presentó al juicio de 2023, pero testificó brevemente en un segundo juicio por difamación el año pasado, que terminó con un jurado ordenándole pagar a Carroll 83,3 millones de dólares adicionales. El segundo juicio se originó a raíz de comentarios que el entonces presidente Trump hizo en 2019, después de que Carroll hiciera públicas las acusaciones en sus memorias.

El juez Kaplan presidió ambos juicios e instruyó al segundo jurado para que aceptara el veredicto del primer jurado, según el cual Trump había abusado sexualmente de Carroll. El juez Kaplan y la abogada de Carroll, Roberta Kaplan, no son parientes.

En su escrito presentado ante la Corte Suprema, los abogados de Trump afirmaron que Kaplan agravó sus “significativos errores probatorios” en el primer juicio al “impedir indebidamente” que Trump impugnara el veredicto del primer jurado de que había abusado sexualmente de Carroll, lo que condujo a una “sentencia injusta de 83.3 millones de dólares”.

El 8 de septiembre, el Segundo Circuito ratificó ese veredicto, y un panel de tres jueces calificó las indemnizaciones otorgadas por el jurado como “justas y razonables”. Desde entonces, Trump ha solicitado al pleno del tribunal de apelaciones que escuche los argumentos y reconsidere el fallo.

Trump ha tenido éxito recientemente al evitar costosas sentencias civiles. En agosto, un tribunal de apelaciones de Nueva York anuló la exorbitante multa impuesta a Trump en una demanda estatal por fraude civil .

La agencia Associated Press no identifica a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente a menos que lo hagan público, como lo ha hecho Carroll.