Decenas de personas en Israel asistieron al funeral de soldado que murió en Gaza hace 11 años

Decenas de miles de personas llenaron el martes un cementerio en el centro de Israel para el funeral de un soldado israelí cuyo cuerpo había permanecido en Gaza durante 11 años, desbordando y bloqueando las calles aledañas mientras multitudes sombrías permanecían de pie con banderas israelíes.

El entierro del teniente Hadar Goldin representó un momento de paz para su familia, que había recorrido el mundo en una campaña pública para lograr su repatriación. La enorme afluencia de público también reflejó la importancia del caso para la sociedad israelí, donde Goldin se convirtió en una figura emblemática durante la lucha por repatriar sus restos tras 4,117 días.

Hamas devolvió sus restos el domingo como parte del acuerdo de alto el fuego negociado por Trump que entró en vigor el mes pasado. Los cuerpos de cuatro rehenes tomados en el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra actual, aún permanecen en Gaza.

Goldin tenía 23 años cuando murió dos horas después de que entrara en vigor un alto el fuego en la guerra de 2014 entre Israel y Hamás. Durante años, antes del ataque del 7 de octubre, carteles con los rostros de Goldin y Oron Shaul, otro soldado cuyo cuerpo fue secuestrado en la misma guerra, se veían desde las intersecciones mientras sus familias luchaban por la restitución de sus cuerpos.

El ejército israelí determinó hace tiempo que Goldin había muerto basándose en las pruebas encontradas en el túnel donde se halló su cuerpo, entre ellas una camisa ensangrentada y flecos de oración. El ejército recuperó el cuerpo de Shaul en enero.

—Hadar, te esperamos once años, es mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Sinceramente, no puedo explicar cómo lo hicimos —dijo Leah, la madre de Goldin, junto a su tumba. Aunque nunca dudó de que Goldin había muerto, poder tocar su cuerpo finalmente le permitió abandonar sus últimas esperanzas. —Todavía creía que te levantarías y dirías: «¡Todo está bien!» —añadió.

En los elogios fúnebres de los hermanos, padres y ex prometida de Goldin, nunca se mencionó al primer ministro Benjamin Netanyahu, quien también era primer ministro cuando Goldin fue secuestrado y durante la mayor parte del período posterior. Agradecieron continuamente al ejército israelí, incluyendo a los reservistas, que buscaron incansablemente el cuerpo de Goldin durante todos esos años.

Netanyahu no asistió al funeral, aunque el jefe del Estado Mayor militar de Israel, el teniente general Eyal Zamir, pronunció un elogio fúnebre en nombre de las fuerzas armadas, y Benny Gantz, un legislador de la oposición que era jefe del Estado Mayor durante el secuestro de Goldin, asistió con antiguos líderes militares.

'Destruir Israel desde dentro'

Durante años, Israel tuvo cuatro rehenes en Gaza: Goldin, Shaul y dos israelíes con problemas de salud mental que habían cruzado a Gaza por su cuenta y que estuvieron retenidos desde 2014 y 2015.

Los cuatro regresaron de Gaza el año pasado. Muchos de los que hablaron en su funeral señalaron que, con la repatriación del cuerpo de Goldin, la guerra de 2014 finalmente había terminado.

Sus padres viajaron por Israel y por todo el mundo, reuniéndose con políticos y líderes, y testificando en la ONU en su desesperado intento por recuperar su cuerpo para darle sepultura.

“El secuestro de cuerpos por parte de Hamás busca destruir familias e Israel desde dentro”, declaró Tzur Goldin, hermano gemelo de Hadar. Recordó cómo cientos de miles de israelíes, a lo largo de los años, habían rezado por el regreso de su hermano, encendido velas, participado en protestas, lucido camisetas con su foto o colgado carteles en señal de apoyo.

Su hermana, Ayelet, lo describió como un “momento histórico” el poder finalmente estar con su familia y recitar el kadish, la oración judía tradicional por los difuntos, sobre el cuerpo de su hermano y no sobre una tumba vacía. “De repente, ahora que estás aquí, entiendo lo sagrado y profundo que es traerte a casa, porque aquí es donde perteneces y aquí es donde debes estar”, dijo Edna Sarusi, la ex prometida de Hadar.

Leah Goldin declaró a The Associated Press a principios de este año que recuperar el cuerpo de su hijo forma parte del contrato social entre Israel y sus ciudadanos, quienes están obligados por ley a prestar servicio militar.

“Hadar era un soldado que fue a combate y lo abandonaron; violaron sus derechos humanos y los nuestros”, dijo Goldin. Añadió que su familia se sentía frustrada por la falta de apoyo del gobierno en su lucha por traer a Hadar, un artista con talento para el dibujo que acababa de comprometerse, a casa para darle sepultura.

Directiva de Aníbal

Decenas de palestinos murieron en los esfuerzos iniciales de Israel por recuperar a Goldin, en lo que testigos palestinos describieron como un bombardeo intenso e indiscriminado.

Ante el temor de que un soldado hubiera caído en manos enemigas, Israel invocó su llamada directiva “Aníbal”, un protocolo que permitía el uso excesivo de la fuerza para evitar la captura de un compañero, y las fuerzas israelíes atacaron un barrio en las afueras de la ciudad sureña de Gaza, Rafah, con fuego de artillería, proyectiles de tanques y ataques aéreos, matando a más de 110 palestinos.

Los residentes palestinos describieron una terrible experiencia al huir de sus hogares y buscar refugio en medio del intenso bombardeo de la zona. Organizaciones de derechos humanos identificaron 121 personas fallecidas y acusaron a Israel de cometer crímenes de guerra por el presunto uso de fuerza desproporcionada e indiscriminada y por no distinguir entre civiles y combatientes.

La directiva fue cancelada por los militares en 2016 tras fuertes críticas. En 2017, los militares introdujeron una versión revisada.

En la guerra de 2014, más de 2,200 palestinos murieron, entre ellos cientos de civiles, y la infraestructura de Gaza sufrió graves daños. Otras 73 personas murieron en el bando israelí durante los 50 días de combates.

El martes, el ejército israelí anunció que había desmantelado el túnel de Rafah donde secuestró el cuerpo de Goldin.

Los palestinos en Gaza siguen teniendo dificultades para acceder a los alimentos.

La guerra comenzó con un ataque liderado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron alrededor de 1,200 personas, en su mayoría civiles, y 251 fueron secuestradas. Cuatro cuerpos de rehenes permanecen en Gaza.

El martes, el Ministerio de Salud de Gaza informó que el número de palestinos muertos en Gaza ascendió a 69,182. Su recuento —generalmente considerado fiable por expertos independientes— no distingue entre militantes y civiles, pero el ministerio afirma que más de la mitad de los fallecidos eran mujeres y niños.

Los palestinos desplazados en el centro de Gaza afirman que siguen dependiendo en gran medida de los comedores sociales para su única comida diaria, ya que el alza vertiginosa de los precios del mercado y la falta de ingresos les han dejado luchando para cubrir sus gastos diarios.

Decenas de personas, la mayoría niños, hacían cola con ollas vacías en un comedor social del campo de refugiados de Nuseirat el martes, esperando que les sirvieran arroz, el único alimento disponible ese día.

“Los cohetes y los aviones cesaron, pero el aumento del costo de vida ha sido el arma más dura utilizada contra nosotros”, dijo Mohamed al-Naqlah, un palestino desplazado que vive en Nuseirat.