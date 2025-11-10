Hijo del presidente de Colombia es acusado de corrupción

El hijo mayor del mandatario colombiano Gustavo Petro , que ya enfrenta un juicio por presunto lavado de dinero , fue imputado este lunes por seis cargos relacionados con un caso de corrupción cuando fue diputado.

Nicolás Petro, primogénito del primer izquierdista en gobernar el país, ya enfrenta un proceso de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por presuntamente recibir fondos de un exnarcotraficante mientras hacía campaña a favor de su padre para las presidenciales de 2022.

En 2023 llegó a ser detenido por ese caso, pero luego la justicia le permitió defenderse en libertad condicional .

Este lunes sumó otro frente judicial: la fiscalía lo imputó durante una audiencia virtual por varios delitos como peculado y falsificación de documentos en la celebración de un contrato cuando fue diputado del departamento de Atlántico (2020-2023).

El acuerdo estipulaba que adultos mayores y niños con discapacidades recibirían fondos estatales, pero, según el ente investigador, fueron desviados por el político de 39 años.

El hijo del presidente perdió su escaño tras su detención en 2023, un escándalo que sacudió al gobierno.

La investigación comenzó con el testimonio de su exesposa, quien tras una infidelidad lo señaló de recibir grandes sumas en efectivo de Samuel Santander Lopesierra , condenado por narcotráfico en Estados Unidos.

Inicialmente, Nicolás Petro ayudó a haber recibido el dinero, pero aseguró que los recursos nunca llegaron a la campaña. Ahora su defensa pide que esa declaración no sea tomada en cuenta en el juicio, pues argumentan que estaba siendo presionado por un fiscal.

El exdiputado se daba una vida lujosa en Barranquilla, la principal ciudad del Caribe colombiano. Allí fue una de las principales figuras de la campaña para convencer a los votantes, aunque siempre ha dicho que su padre desconocía los movimientos de dinero.

Sin presentar pruebas, el presidente estadounidense Donald Trump acusa desde octubre a Gustavo Petro de ser un "líder del narcotráfico" e impuso sanciones financieras contra él y sus allegados, entre ellos su hijo mayor.

Nicolás Petro no acudió presencialmente a una audiencia en Barranquilla la semana pasada, pues, según su abogado, debido a las penalizaciones de Washington no tiene dinero y no puede comprar pasajes aéreos.