FBI busca presunto narcotraficante que sospecha pudo haber viajado a República Dominicana

Desde el pasado 30 de octubre, la Oficina del FBI en Miami emitió una recompensa de hasta 10,000 dólares por información que conduzca con el arresto y condena de un ciudadano norteamericano identificado como Rodolfo Montilla, de 44 años.

A este hombre se le acusa de importar grandes cantidades de cocaína en kilogramos a Estados Unidos, en especial al sur de la Florida. Alegan que la droga se entrega a distribuidores y estos le pagan en efectivo.

De acuerdo al relato Montilla “tiene vínculos o puede viajar al sur de la Florida, la República Dominicana y las Bahamas”.

El 11 de abril de 2024, las autoridades emitieron una orden de arresto en su contra ante el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, en Fort Lauderdale, Florida, después de que se le acusara de conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas; posesión con intención de distribuir sustancias controladas; y distribución de una sustancia controlada.