El Papa se reúne con un grupo de 15 víctimas de abusadas por el clero de Bélgica

León XIV ha mantenido una reunión con 15 víctimas de abusos del clero de Bélgica, un encuentro "profundo y doloroso" que ha durado casi tres horas, como ha expresado la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

La reunión, que se ha celebrado este sábado en el Vaticano, tuvo lugar "en un clima de cercanía con las víctimas, de escucha y de diálogo profundo" y concluyó con un "intenso momento de oración".

El grupo ha acudido al Vaticano acompañado por la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, un organismo que está trabajando en estrecho contacto con la Iglesia belga en materia de protección de menores.

La Comisión ya se había reunido el viernes con el grupo para continuar el diálogo iniciado en julio de este año, cuando una delegación de la Comisión viajó a Bélgica, según informa el portal de noticias del Vaticano, Vatican News.

La mayoría de los miembros de este grupo se había reunido con el Papa Francisco durante su viaje a Bélgica en septiembre de 2024. En aquel encuentro, las víctimas pudieron contar su historia al Papa, expresando sus expectativas sobre el compromiso de la Iglesia frente a los abusos.

Por su parte, el Papa Francisco pudo "escuchar y acercarse a su sufrimiento, expresó su gratitud por su valentía y el sentimiento de vergüenza por lo que habían sufrido de niños a causa de los sacerdotes a los que estaban confiados, tomando nota de las peticiones que le hicieron para que pudiera estudiarlas", como explicaba el comunicado que la Santa Sede envió entonces.