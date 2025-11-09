Expresidenta Cristina Kirchner, condenada por corrupción, será juzgada por otro caso de fraude

Para la fiscal general Fabiana León, se trata del mayor caso de corrupción en la historia de la justicia argentina. La expresidenta Cristina Kirchner, ya condenada en otro caso de corrupción, es la principal acusada en este juicio. Se sospecha que fue la jefa de una asociación ilícita dedicada a la adjudicación fraudulenta de contratos públicos entre 2003 y 2015.

Junto a ella, en el banquillo de los acusados, se sientan 65 poderosos empresarios de la construcción, antiguos ministros y altos funcionarios, y un chofer, Oscar Centeno, el hombre que desencadenó el escándalo. Durante años, anotó meticulosamente en cuadernos escolares las fechas, los nombres, los itinerarios y los contratos relacionados con las importantes sumas de dinero en efectivo que se encargaba de transportar. La publicación del contenido de estos cuadernos fue lo que desató el escándalo en 2018.

La acusación no menciona la cantidad total de los presuntos sobornos, pero los medios de comunicación —el caso fue revelado en 2018 por el diario La Nación— han hablado de varias decenas de millones de dólares.

Mientras varios acusados comparecen con la condición de arrepentidos, Cristina Kirchner afirma que estos cuadernos han sido alterados y falsificados y niega las acusaciones en su contra.

Dependiendo de si es declarada culpable de corrupción pasiva o de jefa de una organización ilícita, Cristina Kirchner se enfrenta a una pena de entre 6 y 10 años de prisión.