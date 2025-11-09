Tras caso judicial por venta de muñeca pedopornográfica, Shein abre en París primera tienda física

Este miércoles 5 de noviembre, el gigante chino de la moda ultrarrápida en línea Shein abre en París su primera tienda física en el mundo, situada dentro de los grandes almacenes BHV, en el corazón de la capital.

El impacto medioambiental y humano de estas prendas de bajo precio, producidas en condiciones opacas en Asia, es objeto de controversias. La apertura también es muy polémica tras el escándalo de las muñecas de carácter pedopornográfico vendidas en la página web de la marca.

En primer lugar, están las incondicionales de la marca, numerosas, que aseguran que estarán presentes en la apertura de la primera tienda en Francia. “Iré a echar un vistazo para ver los precios, si son similares a los de la página web, para comparar, para ver cómo presentan su tienda», explica una consumidora entrevistada por RFI.

Ir a echar un vistazo y probablemente también a comprar. La marca promete los mismos precios rebajados que en su sitio web. Así que algunas ya han resuelto sus problemas de conciencia. “la fabricación de su ropa no es muy ecológica, así que nos afecta”, dice otra clienta, pero aun así comprará, admite.

En 1.200 metros cuadrados, Shein ofrecerá numerosas referencias, sobre todo para mujeres. Así que esta parisina también ve en ello una oportunidad, tal vez, para consumir mejor. “¿Tendremos hoy, en la tienda, las mismas cantidades que se ofrecen en línea? ¿No podría esto limitar un poco los pedidos por Internet? ¿Recibirán tantas novedades como en línea? No lo sé. ¿No se regularizaría esto en cierto sentido? ¿La gente no volvería entonces a las tiendas?”, se pregunta.

En cualquier caso, está decidido: unas adolescentes de 18 años consultadas por RFI no irán a Shein por razones ecológicas. “Creo que es importante que las jóvenes como nosotras estemos en contra. En las redes sociales, a mi pequeña escala, lo difundo al máximo. Lo comento con mis amigas", explica esta adolescente que asegura boicotear la marca.

Un éxito basado en su modelo económico

El centro comercial BHV espera atraer a una nueva clientela. Una apuesta audaz, pero arriesgada, en un momento en el que la moda ultrarrápida es cada vez más criticada. Hoy en día, Shein cuenta con 85 millones de usuarios en todo el mundo. Sus principales mercados son Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia, con 25 millones de clientes. La plataforma debe este éxito a su modelo económico, explica Silvano Mendes, especialista en moda, periodista y profesor de la Universidad Sorbonne-Nouvelle.

“Shein es una marca o un grupo fundado en 2008 por Chris Xu, un comerciante chino que comenzó su carrera vendiendo vestidos de novia antes de pasarse a la venta en línea con un sistema que se basa en gran medida en los motores de búsqueda, en la fuerza del algoritmo y en la inteligencia artificial, que detecta las tendencias muy rápidamente”, indica el especialista.

“Luego está la capacidad de producción en el caso de Shein”, subraya Silvano Mendes. “No solo han encontrado pequeños talleres que producen mucho, con un número muy importante de referencias y con un costo por minuto de fabricación muy bajo, sino que además han encontrado la manera de entregar los productos muy rápidamente, con un sistema de transporte aéreo que se fleta y luego se envía a todo Occidente. Aquí ya no hablamos de fast fashion, sino de ultra fast fashion”.

Un modelo implacable que despierta polémica

En pocos años, Shein se ha impuesto como un competidor temible para los demás actores del sector textil, que se alarman por su éxito. El secreto de Shein es conectar directamente al cliente con las fábricas a través de su plataforma digital. En la actualidad, el grupo chino colabora con más de 7.000 proveedores, la mayoría en China, y vende sus productos en más de 150 países.

Circuitos cortos para bajar los precios. Una prenda textil cuesta una media de siete euros, mientras que en la española Zara hay que pagar cuatro veces más. Además de textiles, Shein también vende calzado, artículos de decoración e incluso productos de belleza. Impulsada por la inteligencia artificial y el análisis de millones de datos recopilados en Internet, Shein es capaz de poner en línea varios miles de nuevos artículos al día en función de la demanda.

Este modelo alimenta las críticas tanto en el plano medioambiental como en el de las condiciones de trabajo, con obreros que a veces trabajan doce horas al día, siete días a la semana.