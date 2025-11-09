Laurent Mauvignier recibe el Goncourt 2025, la distinción literaria más prestigiosa de Francia

Laurent Mauvignier ganó este martes el premio Goncourt 2025, la distinción literaria más prestigiosa de Francia, por su novela La Maison vide (La casa vacía), publicada por Éditions de Minuit. El autor francés obtuvo el premio en la primera votación, por delante de Caroline Lamarche, Emmanuel Carrère y Nathacha Appanah.

Fue el escritor Philippe Claudel, presidente de la Academia Goncourt, quien anunció el nombre del ganador, desde las escaleras del restaurante Drouant, cerca de la Ópera de París, poniendo así fin al suspenso. En esa ocasión, los 10 miembros del jurados llevaban un distintivo en apoyo al escritor argelino Boualem Sansal, actualmente encarcelado en su país.

Es la décima novela publicada por Mauvignier, quien nació en Tours en 1967 y publicó su primera novela en 1999, llamada Loin d’eux (Lejos de ellos). "Siento alegría", es "una recompensa enorme porque es un libro que proviene de la infancia y de varias generaciones", declaró el autor de 58 años, que sucede así al franco-argelino Kamel Daoud, ganador del Goncourt 2024 con Houris.

Una saga familiar en busca de respuestas

La historia de La Maison vide es la de los antepasados del autor, en un pueblo imaginario de Turena, que se asemeja a la pequeña ciudad de Descartes donde creció el autor. Mauvignier intenta desentrañar el misterio del suicidio de su padre volviendo sobre los sucesivos dramas que han marcado, generación tras generación, a su familia.

Esta extensa saga familiar de 750 páginas ha sido calificada como una novela "fundamental" por el jurado del premio literario más prestigioso de Francia. "Es algo que tiene un gran poder literario, que revisita nuestra historia del siglo 20 (...), pero también es una construcción en un sentido casi arquitectónico", afirmó Philippe Claudel.

"Creo que mi historia familiar se asemeja a la de millones de franceses, con sus zonas oscuras y sus momentos más gloriosos", explicaba recientemente Laurent Mauvignier a la AFP.

El Goncourt, entregado cada año desde 1903, tiene una dotación económica simbólica (el ganador recibe un cheque por valor de solo 10 euros), pero su prestigio asegura a sus ganadores tiradas millonarias y traducciones a decenas de lenguas.

El premio Renaudot, otorgado en paralelo, fue concedido a Adélaide de Clermont-Tonnerre por Je voulais vivre (Yo quería vivir), mientras que el Renaudot de ensayo premió a Alfred de Montesquiou por Le Crépuscule des hommes (El crepúsculo de los hombres), una obra sobre los juicios de Núremberg que no figuraba en las selecciones.