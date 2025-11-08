Tres muertos y doce heridos por un ataque con drones rusos en un edificio residencial de Dnipró

Al menos tres personas han muerto y doce han resultado heridas, entre ellos varios niños, por un ataque con drones perpetrado este sábado por el Ejército de Rusia contra la localidad ucraniana de Dnipró, en el este del país.

Las autoridades han matizado que el dron se ha estrellado contra un edificio de nueve plantas y ha destruido varios apartamentos. Los servicios de emergencias han actualizado el balance tras hallar el cuerpo sin vida de una tercera víctima entre los escombros.

No obstante, uno de los residentes sigue en paradero desconocido, según los servicios de Protección Civil.

El ataque ha llevado al presidente del país, Volodimir Zelenski, ha lamentado los daños causados. "El objetivo de estos terroristas no ha cambiado: la vida común, los edificios residenciales, nuestras infraestructuras energéticas", ha aseverado.

Además, ha pedido un recrudecimiento de las sanciones sobre la economía rusa en respuesta a estos ataques. Por su parte, el Ministerio de Energía ha explicado que se ha cortado el suministro eléctrico en algunas partes del país debido a los ataques de Rusia a lo largo de la noche.