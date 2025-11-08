Bolivia
Rodrigo Paz es investido presidente de Bolivia y abre nuevo ciclo en el país suramericano
El político centrista Rodrigo Paz Pereira tomó juramento este sábado como el nuevo presidente de Bolivia para un periodo de cinco años, abriendo un nuevo ciclo político y económico en el país suramericano después de 20 años de la izquierda en el poder.
