Bolivia

Rodrigo Paz es investido presidente de Bolivia y abre nuevo ciclo en el país suramericano

El político centrista Rodrigo Paz Pereira tomó juramento este sábado como el nuevo presidente de Bolivia para un periodo de cinco años, abriendo un nuevo ciclo político y económico en el país suramericano después de 20 años de la izquierda en el poder.

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, llega a la Plaza Murillo para su ceremonia de investidura en La Paz el 8 de noviembre de 2025. (Foto de AIZAR RALDES / AFP)

Agencia EFELa Paz

