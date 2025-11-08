Lucha contra el narco debe respetar "la soberanía" de los estados, afirma Macron en México

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este viernes en su visita a México que la lucha contra los grupos narcotraficantes debe respetar "la soberanía" de los estados.

"La lucha contra los narcotraficantes es una causa que nos une a todos", dijo en rueda de prensa el mandatario francés, quien se pronunció por que este tema se resuelva "mediante la cooperación entre estados soberanos". Macron respondió así ante una pregunta sobre los recientes ataques de Estados Unidos contra lanchas utilizadas presuntamente para el trasiego de drogas en el océano Pacífico y el Caribe.