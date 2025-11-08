Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Lucha contra el narco debe respetar "la soberanía" de los estados, afirma Macron en México

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este viernes en su visita a México que la lucha contra los grupos narcotraficantes debe respetar "la soberanía" de los estados.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron (izq.), y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se dan la mano durante una conferencia de prensa conjunta en el Palacio Nacional de la Ciudad de México el 7 de noviembre de 2025. (Foto de CARL DE SOUZA / AFP)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron (izq.), y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se dan la mano durante una conferencia de prensa conjunta en el Palacio Nacional de la Ciudad de México el 7 de noviembre de 2025. (Foto de CARL DE SOUZA / AFP)AFP

Agencia AFPMéxico

"La lucha contra los narcotraficantes es una causa que nos une a todos", dijo en rueda de prensa el mandatario francés, quien se pronunció por que este tema se resuelva "mediante la cooperación entre estados soberanos". Macron respondió así ante una pregunta sobre los recientes ataques de Estados Unidos contra lanchas utilizadas presuntamente para el trasiego de drogas en el océano Pacífico y el Caribe.

