¿Quién es Rama Duwaji, la esposa de Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York?

Zohran Mamdani es el nuevo alcalde de Nueva York con el 50,4% de los votos. En su primer discurso estuvo acompañado de Rama Duwaji, su esposa de 28 años, que es de origen sirio y es ilustradora, animadora y ceramista.

La historia de Rama Duwaji

Se sabe que Duwaji es raíces sirias, aunque no trascendió más información acerca de su lugar de nacimiento. Su familia se mudó a Dubái cuando tenía 9 años y asistió de manera breve a la Escuela de Artes de la Universidad de Virginia Commonwealth en Qatar. Luego se trasladó al campus de la misma facultad en Richmond, Virginia, según consignó CNN.

En 2019, obtuvo una licenciatura en artes de la comunicación y dos años después, se mudó a la ciudad de Nueva York para dedicarse al arte. Ese mismo año, conoció a Zohran Mamdani.

Alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, se toma de la mano con su esposa Rama Duwaji.

En 2024, se graduó de la Escuela de Artes Visuales de Nueva York con una maestría en bellas artes en ilustración como ensayo visual y meses después, el nuevo alcalde de la Gran Manzana publicó una foto con la artista, compartiendo la noticia de su compromiso.

Cómo fue la historia de amor entre Mamdani y Duwaji

Duwaji y Mamdani se conocieron a través de la aplicación de citas Hinge en 2021. En ese entonces, el demócrata había sido elegido recientemente para la Asamblea del estado de Nueva York, algo que Duwaji desconocía.

Su primera cita fue en Qahwah House, una cafetería yemení en Brooklyn, seguida de un paseo por el cercano parque McCarren. En su segunda salida, Mamdani le mostró a Duwaji su distrito legislativo en Astoria, Queens.

En octubre de 2024, la pareja se comprometió y días después, Mamdani lanzó su campaña para la alcaldía. Celebraron su compromiso en Dubai dos meses después y en febrero de este año, se casaron por civil en la oficina del secretario municipal en el Bajo Manhattan.

Tras su casamiento, Duwaji se convirtió en un pilar importante en la contienda por la alcaldía. Pese a mantener un perfil bajo en los eventos públicos, se encargó de ayudar a su esposo a consolidar su marca por medio de la tipografía e iconografía.

“Rama no es solo mi esposa, es una artista increíble que merece ser reconocida por méritos propios”, escribió Mamdani, según consignó CNN.

La carrera artística de Duwaji

Su trabajo como artista se caracteriza por “los matices y las experiencias comunitarias”, según consignó su sitio web. Al combinar su pasión por la ilustración y la alfarería, crea platos hechos a mano y talleres para los interesados. Asimismo, vende gifts dibujados y pequeños cortos.