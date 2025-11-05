EEUU disminuirá un 10 % la actividad de 40 aeropuertos por el cierre del Gobierno

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, anunció este miércoles que reducirá en un 10 % la actividad de 40 importantes aeropuertos del país a partir de este viernes si el cierre del Gobierno persiste.

"Una de las medidas será la reducción del 10 % en la capacidad en 40 de nuestras ubicaciones. Esta decisión se basa en datos, en función de qué aerolínea tiene más vuelos y dónde se concentra la presión del sistema", detalló Duffy después de explicar que hacen falta unos 2.000 controladores aéreos más para operar con normalidad.