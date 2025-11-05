Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

EEUU disminuirá un 10 % la actividad de 40 aeropuertos por el cierre del Gobierno

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, anunció este miércoles que reducirá en un 10 % la actividad de 40 importantes aeropuertos del país a partir de este viernes si el cierre del Gobierno persiste.

Un avión de la compañía FedEx despega del aeropuerto Logan de Boston, EEUU, este miércoles. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ha dado luz verde a las salidas de los vuelos domésticos que previamente había ordenado suspender este miércoles por un problema informático. EFE/CJ GUNTHER

Avatar del Agencia EFE
Agencia EFEEstados Unidos

"Una de las medidas será la reducción del 10 % en la capacidad en 40 de nuestras ubicaciones. Esta decisión se basa en datos, en función de qué aerolínea tiene más vuelos y dónde se concentra la presión del sistema", detalló Duffy después de explicar que hacen falta unos 2.000 controladores aéreos más para operar con normalidad.

