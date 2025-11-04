protestas en méxico
Incendian Palacio de Gobierno de Apatzingán; protestan por muerte de Carlos Manzo y Bernardo Bravo
Los manifestantes se concentraron en la plaza principal del municipio y gritaban consignas en contra del gobierno y las autoridades estatales.
Un grupo de personas que se manifestaba esta noche en Apatzingán, Michoacán para protestar por los asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el líder limonero, Bernardo Bravo, quemó el Palacio de Gobierno del municipio.
En un momento, algunas personas empezaron a lanzar piedras contra las ventanas del palacio de gobierno y luego un grupo abrió la puerta entre patadas y empujones, rompieron mobiliario y prendieron fuego.
Al final, también rompieron los adornos por el Día de Muertos y los quemaron junto con la ofrenda.
La policía no estuvo presente.