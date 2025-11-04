Investigan plataformas en línea por difusión y venta de contenidos pornográficos accesibles a menores

La Dirección General de Competencia, Consumo y Represión de Fraudes de Francia contactó con la Fiscalía tras "constatar la comercialización de muñecas de carácter pedopornográfico por parte de AliExpress", dos días después de señalar el mismo tipo de ventas en la plataforma Shein.

La "descripción y la clasificación" de estas muñecas en la página web "hacen que sea difícil dudar del carácter pedopornográfico del contenido", indicó ese organismo en un comunicado el lunes.

"Los anuncios en cuestión fueron retirados tan pronto como tuvimos conocimiento de ellos", indicó AliExpress en un comunicado enviado a la AFP, después de que la radio RMC revelara la venta de este tipo de productos en la plataforma asiática.

La autoridad antifraude también constató la comercialización de "varios contenidos pornográficos" en AliExpress y en "otras plataformas, sin ninguna medida de filtrado" que limite su acceso.

El Ministerio de Economía precisó a la prensa que Temu y Wish, otras dos plataformas de venta en línea, también estaban siendo investigadas por la difusión de contenidos pornográficos sin verificación de edad, confirmando una información publicada por los diarios Le Parisien y Le Figaro.

"En ausencia de medidas de filtrado eficaces destinadas a proteger a los menores, la ley prevé penas de hasta 3 años de prisión y multas de 75.000 euros (86.450 dólares)", advirtió la autoridad antifraude en su comunicado.

"Todos estos hechos fueron puestos en conocimiento de las plataformas implicadas y designadas al fiscal de la República y a Arcom", agregó el organismo regulador competente en la materia.

Tras la denuncia, la Fiscalía de París abrió cuatro investigaciones distintas, una por cada plataforma: Shein, AliExpress, Temu y Wish.

Todas por "difusión de mensajes violentos, pornográficos o contrarios a la dignidad accesibles a menores".

Dentro de estas investigaciones, solo las plataformas Shein y AliExpress están siendo investigadas por "difusión de imagen o representación de un menor con carácter pornográfico", es decir, por la venta de estas muñecas con apariencia infantil, precisó la fiscalía.

La investigación de Temu "no tiene nada que ver con la venta de muñecas sexuales con apariencia de niños", aclaró por su parte esa compañía en una declaración enviada a la AFP el martes.