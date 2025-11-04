Al menos 13 personas siguen desaparecidas en Haití por efectos del huracán Melissa

El gobierno de Haití dijo el martes que el número de muertos por el huracán Melissa ascendió a 43, y que otras 13 personas siguen desaparecidas.

Los equipos de rescate seguían intentando llegar a la población de la región suroeste del país, donde los deslizamientos de tierra y las inundaciones devastaron más de 30 comunidades.

Al menos 25 personas fallecieron en la localidad costera de Petit-Goâve, en el suroeste del país, una de las comunidades más afectadas.

El huracán de categoría 5, uno de los más fuertes del Atlántico jamás registrados, inundó cerca de 12,000 viviendas y destruyó casi 200 más tras azotar Haití la semana pasada con sus bandas exteriores. Numerosas carreteras permanecen inaccesibles.

El gobierno advirtió que hay escasez de agua potable en varias comunidades y que pronto distribuirá semillas y herramientas a los agricultores que enfrentan importantes pérdidas agrícolas.

Más de 1,700 personas permanecen en albergues.

Mientras tanto, en la vecina Jamaica , los equipos intentaban llegar a más de dos docenas de comunidades que permanecían aisladas desde que Melissa tocó tierra el 28 de octubre.

La tormenta causó la muerte de al menos 32 personas en Jamaica, y las autoridades advirtieron que esa cifra aumentaría.

Mike Bassett, director nacional de asuntos internos, humanitarios y de emergencia de World Vision International, afirmó que podría desencadenarse una posible crisis humanitaria si la ayuda no se entrega con rapidez.

“Llevo más de 10 años haciendo esto y nunca he visto nada igual”, dijo Bassett el martes mientras se encontraba en Jamaica.

Dijo que, durante su visita a comunidades devastadas por el huracán, como Chester Castle y Cambridge, vio a personas bañándose en un río y recogiendo su agua para beber debido a la falta de electricidad y suministro de agua tras el huracán.

World Vision se encuentra entre una lista cada vez mayor de agencias de ayuda internacional y voluntarios que trabajan de forma independiente y con funcionarios jamaicanos para administrar la ayuda.

“Los vuelos de ayuda humanitaria están llegando a gran velocidad y no hay escasez de suministros”, dijo el ministro de Transporte y Energía, Daryl Vaz, quien es copresidente del comité especial establecido para agilizar los esfuerzos de ayuda y recuperación del gobierno.

Pearnel Charles Jr., director del Ministerio de Seguridad Social de Jamaica, afirmó que se está intensificando el esfuerzo de ayuda.

“Estamos coordinando con todos los recursos disponibles”, dijo Charles, quien rechazó las quejas de que no se estaba haciendo lo suficiente para brindar ayuda a los sobrevivientes de la tormenta con la suficiente rapidez.