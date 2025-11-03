Londres, Reino Unido
Varios heridos y dos detenidos por ataque con arma blanca en un tren en Reino Unido
La policía británica informó que sucedió en la región de Cambridge, en el este de Inglaterra, dejó varios heridos, y precisó que dos personas fueron detenidas.
La policía británica anunció que un ataque con arma blanca a bordo de un tren el sábado en la región de Cambridge, en el este de Inglaterra, dejó varios heridos, y precisó que dos personas fueron detenidas.
"En estos momentos estamos respondiendo a un incidente en un tren con destino a Huntingdon, en el que varias personas fueron apuñaladas", declaró la policía británica de transportes en X, y añadió que "dos personas fueron detenidas".