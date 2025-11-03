Varios heridos y dos detenidos por ataque con arma blanca en un tren en Reino Unido

La policía británica anunció que un ataque con arma blanca a bordo de un tren el sábado en la región de Cambridge, en el este de Inglaterra, dejó varios heridos, y precisó que dos personas fueron detenidas.

"En estos momentos estamos respondiendo a un incidente en un tren con destino a Huntingdon, en el que varias personas fueron apuñaladas", declaró la policía británica de transportes en X, y añadió que "dos personas fueron detenidas".