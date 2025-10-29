Aeropuerto y hospitales destruidos y más 15,000 desplazados: El devastador panorama en Jamaica

Alrededor de seis de los hospitales más importantes de Jamaica sufrieron fuertes daños de infraestructura tras el paso del poderoso huracán Melissa por la isla caribeña.

Así lo reportó la periodista dominicana en Jamaica, Evelyn Abreu, quien agregó que uno de los más impactados fue el Black River, donde el techo de este centro colapso y la infraestructura sufrió daños severos.

Las conexiones aéreas de este país también están afectadas, ya que según explicó la periodista, el aeropuerto Internacional Sir Donald Sangster “quedó prácticamente destruido”, afectando una de las zonas turísticas más importantes de Jamaica.

“El aeropuerto de Montego Bay quedó prácticamente destruido, lo que dificulta bastante toda esa zona turística, una de la más importante de Jamaica, sobre todo por las personas turistas que se quedan en Negril”, dijo.

Alrededor de 15,000 personas han sido evacuadas a zonas seguras, debido a las inundaciones, deslizamientos de tierra, que dejó este fenómeno que tocó suelo jamaicano como huracán de categoría 5.

Al mediodía de este miércoles, más de medio millón de personas en Jamaica permanecen sin energía eléctrica, representando el 77% de jamaicanos que reciben el servicio de la prestadora JPS, principal empresa distribuidora de energía eléctrica en el país.

Esta estela de desastre por el paso de Melissa dejó además semáforos en el suelo, locales comerciales afectados y un panorama devastador.

Zona catastrófica

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró este martes el país como "zona catastrófica", tras el impacto del huracán Melissa de categoría 5 que disminuyó a 4, horas después de tocar tierra en Westmoreland, localidad ubicada en el suroeste.

La declaración se realizó en virtud de la Ley de Gestión del Riesgo de Desastres, según un comunicado de la oficina del primer ministro.

Hasta ahora, los municipios con mayores daños son Clarendon, Manchester, Saint Elizabeth y Westmoreland, donde muchas comunidades siguen aisladas y las carreteras están intransitables.