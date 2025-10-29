Aumentan a 25 los muertos en Haití por el huracán Melissa; causa daños en Jamaica y Cuba

Las inundaciones provocadas por el huracán Melissa causaron la muerte de 25 personas en Haití, mientras que la tormenta seguía azotando Cuba el miércoles después de dejar en Jamaica daños generalizados y cortes de energía, informaron las autoridades.

Jean Bertrand Subrème, alcalde de Petit-Goâve, ciudad costera del sur de Haití, informó a The Associated Press que 25 personas fallecieron tras el desbordamiento del río La Digue, que inundó viviendas cercanas. Decenas de casas se derrumbaron y, hasta la mañana del miércoles, seguían personas atrapadas bajo los escombros, añadió.

“Estoy abrumado por la situación”, dijo mientras suplicaba al gobierno que ayudara a rescatar a las víctimas.

Solo un funcionario de la Agencia de Protección Civil de Haití se encontraba en la zona, mientras los residentes luchaban por evacuar en medio de las fuertes inundaciones provocadas por el huracán Melissa en los últimos días.

En Jamaica, más de 25.000 personas se refugiaron en albergues el miércoles, horas después de que Melissa tocara tierra como una tormenta catastrófica de categoría 5 con vientos máximos de 185 mph (295 km/h), uno de los huracanes atlánticos más fuertes jamás registrados .

La gente siguió llegando a los refugios durante todo el día después de que la tormenta arrancara los techos de sus casas y los dejara temporalmente sin hogar.

“No va a ser un camino fácil, Jamaica”, dijo Desmond McKenzie, vicepresidente del Consejo de Gestión de Riesgos de Desastres de Jamaica. “Sé que hay personas que se preguntan qué les depara el futuro”.

Dana Morris Dixon, ministra de Educación de Jamaica, dijo que el 77% de la isla se encontraba sin electricidad el miércoles, pero que los sistemas de agua no se vieron gravemente afectados.

Se informó de al menos una muerte en el oeste del país insular cuando un árbol cayó sobre un bebé, según declaró el ministro estatal Abka Fitz-Henley a la emisora de radio local Nationwide News Network.

Cuba sigue capeando el temporal

Las autoridades informaron el miércoles en Cuba de casas derrumbadas, carreteras de montaña bloqueadas y techos arrancados por el viento, concentrándose la mayor parte de la destrucción en el suroeste y el noroeste del país. Indicaron que unas 735.000 personas permanecían en albergues en el este de Cuba.

“Fue un infierno. Toda la noche fue terrible”, dijo Reinaldo Charón en Santiago de Cuba. Este hombre de 52 años fue una de las pocas personas que se aventuraron a salir el miércoles, cubierto con una lona de plástico bajo la lluvia intermitente.

Partes de la provincia de Granma, especialmente la capital municipal, Jiguaní, quedaron inundadas, informó el gobernador Yanetsy Terry Gutiérrez. En el asentamiento de Charco Redondo, en Jiguaní, se registraron más de 40 centímetros de lluvia.

Melissa presentaba vientos máximos sostenidos de 155 km/h (100 mph), era un huracán de categoría 2 y se desplazaba hacia el noreste a 22 km/h (14 mph), según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami. El centro del huracán se ubicaba a unos 245 kilómetros (150 millas) al sur del centro de las Bahamas.

Se pronosticaba que Melissa continuaría debilitándose al cruzar Cuba, pero que se mantendría fuerte al desplazarse por el sureste o el centro de las Bahamas el miércoles por la tarde. Se esperaba que llegara a las cercanías o al oeste de las Bermudas el jueves por la noche. Haití y las Islas Turcas y Caicos también se preparaban para sus efectos.

Se esperaba que la tormenta generara una marejada ciclónica de hasta 3,6 metros (12 pies) en la región y dejara hasta 51 centímetros (20 pulgadas) de lluvia en algunas zonas del este de Cuba. Los meteorólogos estadounidenses advirtieron que las intensas lluvias podrían provocar inundaciones potencialmente mortales con numerosos deslizamientos de tierra.

El huracán podría agravar la grave crisis económica de Cuba, que ya ha provocado prolongados apagones, así como escasez de combustible y alimentos.

“Habrá mucho trabajo por hacer. Sabemos que habrá muchos daños”, dijo el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en un discurso televisado, e instó a la población a no subestimar el poder de Melissa, “el huracán más fuerte que jamás haya tocado territorio nacional”.

Jamaica se apresura a evaluar los daños

Las autoridades jamaicanas informaron de complicaciones en la evaluación de los daños, mientras que el Centro Nacional de Huracanes dijo que el gobierno local había levantado la alerta de tormenta tropical.

“Hay un apagón total de las comunicaciones en esa zona”, declaró Richard Thompson, director general interino de la Oficina de Preparación para Desastres y Gestión de Emergencias de Jamaica, a la cadena Nationwide News Network. Más de medio millón de clientes se encontraban sin electricidad la noche del martes.

El primer ministro Andrew Holness planea sobrevolar las zonas más afectadas, donde los equipos aún intentan acceder a las áreas y determinar el alcance de los daños, dijo Dixon.

Se reportaron daños extensos en partes de Clarendon, al sur, y en la parroquia suroccidental de St. Elizabeth, que quedó inundada, según Desmond McKenzie, vicepresidente del Consejo de Gestión de Riesgos de Desastres de Jamaica. Añadió que la tormenta dañó cuatro hospitales y dejó a uno sin electricidad, lo que obligó a las autoridades a evacuar a 75 pacientes.

La localidad de Santa Cruz, en la parroquia de St. Elizabeth, quedó devastada. Un deslizamiento de tierra bloqueó las carreteras principales. Las calles se convirtieron en lodazales. Los residentes barrían el agua de sus casas mientras intentaban rescatar sus pertenencias. El viento arrancó parte del techo de la Escuela Preparatoria Técnica de St. Elizabeth, un refugio público habilitado.

“Nunca había visto nada igual en todos los años que llevo viviendo aquí”, dijo la residente Jennifer Small.

“Toda la ladera se derrumbó anoche”, dijo otro residente, Robert James.

El gobierno dijo que espera reabrir todos los aeropuertos de Jamaica lo antes posible, el jueves, para garantizar la rápida distribución de los suministros de ayuda de emergencia.

El gobierno estadounidense anunció el despliegue de un equipo de respuesta ante desastres y personal de búsqueda y rescate en la región. El Departamento de Estado informó que el personal no esencial y los familiares de los empleados del gobierno estadounidense estaban autorizados a abandonar Jamaica debido al impacto de la tormenta.