Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Mundiales

Haití: Inundaciones por el huracán Melissa causan al menos 10 muertos y desaparecidos

El río La Digue se desbordó y arrastró a varios habitantes de la ciudad sureña de Petit-Goave, según el alcalde de la población

Muertos, desaparecidos y muchos daños en Haití por el huracán Melissa

Muertos, desaparecidos y muchos daños en Haití por el huracán MelissaEFE

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPWashington, Estados Unidos

Al menos diez personas murieron en Haití por las inundaciones provocadas por el huracán Melissa, que lleva varios días azotando la región del Caribe, informaron el miércoles a la AFP autoridades locales.

El río La Digue se desbordó y arrastró a varios habitantes de la ciudad sureña de Petit-Goave, según el alcalde de la población y el director general de un hospital local, que precisaron que se habían encontrado una decena de cuerpos y que se busca a un número indeterminado de desaparecidos.

Tags relacionados