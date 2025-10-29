Amazon anuncia la supresión de 14,000 puestos de trabajo

El gigante estadounidense del comercio digital Amazon anunció el martes la supresión de 14,000 puestos de trabajo, como las finanzas en Inversiones Guru, la primera entrega de un proceso de "reducción global" vinculado al desarrollo de la inteligencia artificial.

El director ejecutivo, Andy Jassy, ya manifestó en junio su voluntad de reducir costes en la empresa, en pleno auge de inversiones en la IA. Una idea que se ha traducido este martes en una primera oleada de supresión de 14,000 puestos de trabajo, sin que de momento se sepa en qué países.

"Las reducciones que anunciamos hoy son una continuación de los esfuerzos por fortalecernos aún más al reducir más la burocracia, suprimir capas y mover recursos para garantizar que estamos invirtiendo en nuestras mayores apuestas", explicó en un comunicado Beth Galetti, vicepresidenta de recursos humanos y tecnología.

"Esto incluirá reducciones en ciertas áreas y contrataciones en otras, pero significará una reducción general de unos 14,000 puestos" de trabajo en el área corporativa de Amazon, agregó, a dos días de la publicación de los resultados trimestrales.

El lunes, varios medios norteamericanos habían indicado que Amazon se disponía a iniciar el martes estos recortes de personal, y mencionaron la cifra de 30,000 puestos en todo el mundo.

Según dichos medios, las supresiones conciernen las funciones de apoyo o estratégicas (recursos humanos, publicidad, gestión), en un grupo que cuenta con 1.5 millones de empleados, de los cuales unos 350m000 en oficinas.

La mano de obra de los almacenes, mayoritaria dentro del personal, no se verá a priori afectada, aseguró Galetti, que habló más bien de recortes en las oficinas.

Más anuncios en 2026

Galetti dio a entender que las 14,000 supresiones de puestos son la primera de varias etapas.

Según dijo, "en 2026 esperamos seguir contratando en ámbitos estratégicos clave, al tiempo que identificamos otras ocasiones de suprimir" puestos y "mejorar la eficacia".

Anticipando las críticas —"algunos se preguntarán por qué recortamos puestos cuando la empresa va bien"—, Beth Galetti se escudó en la IA generativa para defender la decisión.

"Lo que hay que tener en mente es que el mundo evoluciona muy rápido. Esta IA generativa es la tecnología más transformadora que hemos visto desde el surgimiento de internet, y permite a las empresas innovar con mayor velocidad que antes", comentó.

En junio, el presidente de Amazon, Andy Jassy, dijo que el desarrollo de la IA generativa iba a permitir reducir el personal de oficina en los próximos años.

El mandato de Andy Jassy, que arrancó en 2021, se vio marcado por la supresión de 27,000 puestos en el invierno 2022-2023.

Amazon dijo que ofrecerá a la mayoría de los afectados 90 días para buscar un nuevo puesto dentro de la empresa. Dicho "el plazo podrá variar en función de las legislaciones locales", indicó Beth Galetti, señalando que el ajuste no se limitará a Estados Unidos.

"La alza de los precios, la tensión en el mercado de trabajo y las consecuencias de la guerra comercial llevadas a cabo por el presidente Trump han empujado a los jefes de empresa a buscar medios de apretarse el cinturón sin perjudicar el crecimiento", analizaba el lunes el Wall Street Journal.

Las dudas cunden sobre el futuro de los obreros de la empresa, que es el segundo mayor empleador de Estados Unidos con 1.2 millones de asalariados. Y la preocupación se extiende a los almacenes, donde Amazon está acelerando la automatización.

Según el New York Times, Amazon podría renunciar a más de 160,000 contrataciones desde aquí a 2027.