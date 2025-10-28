Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

huracán MELISSA 

Ojo del huracán Melissa sale de Jamaica y se dirige hacia Cuba

Un hombre se encuentra junto a una casa en una calle inundada antes de la llegada del huracán Melissa al barrio Las Cucarachas en Santo Domingo, República Dominicana, el 28 de octubre de 2025.(Photo by Danny Polanco / AFP)

Agencia AFPKingston, Jamaica

El ojo del huracán Melissa abandonó Jamaica este martes en la tarde y ahora se dirige hacia Cuba, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

"El ojo de Melissa abandona el oeste de Jamaica por la costa norte", indicó el NHC en un boletín y pidió a la población "permanecer resguardada" ante una situación que aún es "extremadamente peligrosa".

La tormenta fue degradada recientemente a categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, una medición que cuenta con cinco niveles. De acuerdo con el NHC, Melissa ahora se dirige a las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Se ve un árbol caído en St. Catherine, Jamaica, poco antes de que el huracán Melissa tocara tierra el 28 de octubre de 2025.

Se ve un árbol caído en St. Catherine, Jamaica, poco antes de que el huracán Melissa tocara tierra el 28 de octubre de 2025.AFP

