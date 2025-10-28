Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Mundiales

Franja de gaza

Netanyahu manda atacar de inmediato la Franja de Gaza

"Tras consultas en materia de seguridad, el primer ministro Netanyahu ordenó a los militares realizar poderosos bombardeos en la Franja de Gaza", indicó un comunicado de su oficina.

El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de las Naciones Unidas el 26 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

El Primer Ministro de Israel Benjamín NetanyahuGetty Images via AFP

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFP

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenó el martes a sus tropas atacar de inmediato la Franja de Gaza, tras acusar a Hamás de violar el acuerdo de cese el fuego patrocinado por Estados Unidos.

"Tras consultas en materia de seguridad, el primer ministro Netanyahu ordenó a los militares realizar poderosos bombardeos en la Franja de Gaza", indicó un comunicado de su oficina.

Tags relacionados