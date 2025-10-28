Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Mundiales

EE.UU. mata a 14 personas tras atacar cuatro lanchas que vincula con el narcotráfico

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que ocho "narcoterroristas" murieron en el ataque a la primera embarcación, cuatro en la segunda y de los tres que iba a bordo de la tercera, dos fallecieron y uno sobrevivió.

Lancha interceptada por Estados Unidos en el mar Caribe

Lancha interceptada por Estados Unidos en el mar CaribeFuente externa

Avatar del Agencia EFE
Agencia EFEWashington

El Ejército de Estados Unidos mató a catorce personas tras atacar a cuatro lanchas que vinculó con el narcotráfico en aguas del Pacífico Oriental, informó este martes el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Hegseth aseguró que ocho "narcoterroristas" murieron en el ataque a la primera embarcación, cuatro en la segunda y de los tres que iba a bordo de la tercera, dos fallecieron y uno sobrevivió. Sin embargo, no ofreció detalles sobre la cuarta lancha

Tags relacionados