ISRAEL-GAZA 

Al menos 30 muertos por ataques de Israel en Gaza

Israel comenzó a realizar bombardeos en los últimos días a pesar de un alto el fuego vigente, luego de acusar a Hamás de atacar a sus tropas y violar el acuerdo.

Una bengala del ejército israelí sobrevuela una zona en el norte de la Franja de Gaza, vista desde el sur de Israel, el martes 28 de octubre de 2025.Leo Correa/AP

Agencia AFPGaza, Territorios Palestinos

La Defensa Civil palestina informó el miércoles a la AFP que los últimos ataques israelíes en la Franja de Gaza han causado al menos 30 muertos y decenas de heridos.

"Al menos 30 muertos y decenas de heridos como resultado de los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza, y nuestros equipos siguen trabajando para recuperar a los muertos y heridos de entre los escombros", declaró a la AFP Mahmud Basal, portavoz de la agencia.

