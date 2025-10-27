Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Mundiales

huracán Melissa

Gobierno de Jamaica: "no hay infraestructura que resista una tormenta de categoría 5"

"Y si eso llegara a suceder, y lo he dicho antes, no creo que haya infraestructura en esta región que pueda resistir una tormenta de categoría 5, por lo que podría haber una perturbación significativa", añadió.

Un hombre instala contraventanas para tormentas en un negocio en preparación para la llegada del huracán Melissa a Portmore, parroquia de St. Catherine, Jamaica, el 25 de octubre de 2025.

Un hombre instala contraventanas para tormentas en un negocio en preparación para la llegada del huracán Melissa a Portmore, parroquia de St. Catherine, Jamaica, el 25 de octubre de 2025.AFP

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFP

Melissa, el huracán de categoría 5, podría devastar el oeste de Jamaica si golpea la región con toda su fuerza, advirtió el lunes el primer ministro del país en una entrevista con CNN.

La tormenta, que actualmente se encuentra al sur de la nación insular, "probablemente girará hacia el norte, lo que significa que podría tener un impacto en nuestras costas, más hacia el extremo occidental de Jamaica", dijo Andrew Holness en una entrevista televisada.

"Y si eso llegara a suceder, y lo he dicho antes, no creo que haya infraestructura en esta región que pueda resistir una tormenta de categoría 5, por lo que podría haber una perturbación significativa", añadió.

Tags relacionados