Realizan evacuaciones obligatorias en Jamaica ante llegada de huracán Melissa

El huracán Melissa se intensificó a categoría 5 el lunes al acercarse a Jamaica, donde los meteorólogos pronosticaron que provocaría inundaciones catastróficas, múltiples deslizamientos de tierra y graves daños a la infraestructura. Sería el huracán más fuerte en azotar la isla desde que se comenzó a llevar registro en 1851.

Se pronostica que Melissa, a la que se atribuyen seis muertes en el norte del Caribe mientras se dirige hacia la isla, toque tierra en Jamaica el martes y luego en Cuba más tarde ese mismo día antes de dirigirse hacia las Bahamas, pero no se espera que afecte a Estados Unidos.

Hanna Mcleod, recepcionista de hotel de 23 años en la capital de Jamaica, Kingston, dijo que tendrá que trabajar durante el huracán, pero que su esposo y su hermano estarán en su casa, donde tapiaron las ventanas y ella dejó velas y linternas esparcidas por todas partes.

“Solo les dije que mantuvieran la puerta cerrada”, dijo. “Estoy muy preocupada. De hecho, es la primera vez que me toca vivir este tipo de huracán”.

Mcleod dijo que compró su comida enlatada favorita, carne en conserva, pero que otros miembros de su familia prefieren la caballa, "así que compré muchas de esas".

La categoría 5 es la más alta en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos superiores a 250 km/h (157 mph). Melissa sería el huracán más fuerte registrado en la historia en impactar directamente a la pequeña nación caribeña, según Jonathan Porter, meteorólogo jefe de AccuWeather.

Porter dijo que la infraestructura crítica, incluido el principal aeropuerto internacional de Jamaica y las plantas de energía, se encuentra a lo largo de la costa en Kingston, donde se esperaba una marejada ciclónica de hasta 13 pies (4 metros).

“Esto puede convertirse muy rápidamente en una verdadera crisis humanitaria y probablemente será necesario mucho apoyo internacional”, dijo Porter en una entrevista telefónica.

El lunes por la mañana, Melissa estaba centrado a unas 135 millas (220 kilómetros) al suroeste de Kingston, Jamaica, y a unas 320 millas (515 kilómetros) al suroeste de Guantánamo, Cuba, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami.

El huracán tenía vientos máximos sostenidos de 160 mph (260 kph) y se movía hacia el oeste a 3 mph (5 kph), dijo el centro.

Algunas zonas del este de Jamaica podrían registrar hasta 1 metro (40 pulgadas) de lluvia, mientras que el oeste de Haití podría alcanzar los 40 centímetros (16 pulgadas), según el centro de huracanes. "Es probable que se produzcan inundaciones repentinas, catastróficas y numerosos deslizamientos de tierra", advirtió.

Se ordenaron evacuaciones obligatorias en siete comunidades propensas a inundaciones en Jamaica, y autobuses trasladaron a la gente a refugios seguros.

La tormenta de lento avance ha causado la muerte de al menos tres personas en Haití y una cuarta en República Dominicana, donde otra persona permanece desaparecida. Dos personas murieron en Jamaica durante el fin de semana mientras cortaban árboles antes de la tormenta, según la oficina de gestión de emergencias del país.

“Quiero instar a los jamaicanos a que se tomen esto en serio”, dijo Desmond McKenzie, vicepresidente del Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres de Jamaica. “No se la jueguen con Melissa. No es una apuesta segura”.

Se esperaba que el huracán tocara tierra nuevamente más tarde el martes en el este de Cuba. Se emitió una alerta de huracán para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, mientras que una alerta de tormenta tropical para Las Tunas. Se pronosticaron hasta 51 centímetros (20 pulgadas) de lluvia en algunas partes de Cuba, junto con una importante marejada ciclónica en la costa.

Una alerta de tormenta tropical también permaneció vigente para Haití.

Una tormenta récord para Jamaica

Melissa podría ser el huracán más fuerte que Jamaica haya experimentado en décadas, afirmó Evan Thompson, director principal del servicio meteorológico de Jamaica. Advirtió que la limpieza y la evaluación de daños se retrasarían considerablemente debido a los deslizamientos de tierra, las inundaciones y el bloqueo de carreteras previstos.

Sería la primera vez en la historia reciente que una tormenta de categoría 4 o superior toca tierra en Jamaica, dijo Thompson.

Señaló que el huracán Gilbert era una tormenta de categoría 3 cuando azotó la isla en 1988. Los huracanes Iván y Beryl eran ambos de categoría 4, pero no tocaron tierra, dijo Thompson.

Además de las lluvias, es probable que Melissa cause una marejada ciclónica potencialmente mortal en la costa sur de Jamaica, que alcanzará un máximo de alrededor de 13 pies (4 metros) sobre el nivel del suelo, cerca y al este de donde el centro de Melissa toque tierra, dijo el centro estadounidense.

“No tomen decisiones imprudentes”, advirtió Daryl Vaz, ministro de Transporte de Jamaica. “Nos encontramos en una situación muy grave en los próximos días”.

Un éxito en La Española

La tormenta ya ha dejado fuertes lluvias en República Dominicana, donde se ordenó que las escuelas y oficinas gubernamentales permanecieran cerradas el lunes en cuatro de las nueve provincias que aún están bajo alerta roja.

Melissa dañó más de 750 viviendas en todo el país y desplazó a más de 3760 personas. Las inundaciones también han cortado el acceso a al menos 48 comunidades, según informaron las autoridades.

En el vecino Haití, la tormenta destruyó cultivos en tres regiones, incluidas 15 hectáreas (37 acres) de maíz, en un momento en que al menos 5,7 millones de personas, más de la mitad de la población del país, está experimentando niveles críticos de hambre, y 1.9 millones de ellos enfrentan niveles de hambre de emergencia.

“Las inundaciones están obstruyendo el acceso a las tierras de cultivo y a los mercados, poniendo en peligro las cosechas y la temporada agrícola de invierno”, dijo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Se espera que Melissa siga arrojando fuertes lluvias sobre partes de Haití mientras se desplaza hacia el noreste en los próximos días.

Un aviso de huracán estaba vigente para el sureste y centro de las Bahamas y para las Islas Turcas y Caicos.