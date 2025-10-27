Gobierno de Trump elimina asistencia alimentaria a familias

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha publicado un aviso en su sitio web diciendo que la ayuda alimentaria federal no se entregará el 1 de noviembre, lo que aumenta los riesgos para las familias de todo el país a medida que se prolonga el cierre del gobierno .

El nuevo aviso llega después de que la administración Trump anunciara que no utilizaría aproximadamente 5 mil millones de dólares en fondos de contingencia para mantener los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) hasta noviembre. Este programa ayuda a aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses a comprar alimentos.

“En resumen, el pozo se ha secado”, dice el aviso del USDA . “Por el momento, no se emitirán beneficios el 1 de noviembre. Nos acercamos a un punto de inflexión para los demócratas del Senado”.

El cierre, que comenzó el 1 de octubre, es ahora el segundo más largo registrado. Si bien el gobierno republicano tomó medidas antes del cierre para garantizar que los beneficios del SNAP se pagaran este mes, el corte extendería el impacto del impasse a un grupo más amplio de estadounidenses, y a algunos de los más necesitados, a menos que se encuentre una solución política en tan solo unos días.

La administración culpa a los demócratas, quienes afirman que no aceptarán reabrir el gobierno hasta que los republicanos negocien con ellos la extensión de los subsidios que vencen bajo la Ley de Atención Médica Asequible . Los republicanos afirman que los demócratas deben primero aceptar reabrir el gobierno antes de negociar.