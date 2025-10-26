UNICEF advierte riesgo para 1,6 millones de niños y niñas por avance del huracán Melissa

UNICEF alertó este domingo de que el huracán Melissa, que avanza lentamente por el mar Caribe, pone en riesgo a al menos 1,6 millones de niños y niñas debido a los fuertes vientos, las lluvias intensas y las inundaciones que está provocando en la región.

"Todos los esfuerzos de preparación para la llegada de un huracán son vitales para mitigar los daños y la pérdida de vidas en las comunidades más vulnerables, especialmente en regiones como el Caribe. Las islas pequeñas siempre enfrentan una mayor vulnerabilidad a los fenómenos climáticos extremos", señaló el director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Roberto Benes.

Se prevé que países como Jamaica, Haití, Cuba y República Dominicana sufran varios días de condiciones meteorológicas adversas que podrían interrumpir servicios básicos, en especial en las zonas costeras más vulnerables.

Melissa avanza lentamente a unos 6 kilómetros por hora hacia el oeste, advierte el parte del NHC, emitido este domingo en horas de la mañana.

La tormenta ya causó al menos tres muertos en Haití y dejó a millones de personas sin agua potable en la República Dominicana, donde la tormenta también ha provocado el desplazamiento de cientos de personas.

"UNICEF ayuda a fortalecer las capacidades nacionales para anticipar y responder a las emergencias relacionadas con el clima, y para brindar servicios esenciales a la infancia. Esto es fundamental para proteger a quienes más lo necesitan", añade Benes.

La nota resalta que durante la última década, unos 11 millones de personas —incluidos casi 4 millones de niños, niñas y adolescentes— se han visto afectados cada año por desastres naturales y provocados por la acción humana en América Latina y el Caribe.

UNICEF, agrega la información difundida, que en coordinación con las autoridades nacionales y sus socios en cada país, "apoya las iniciativas de preparación para emergencias, incluyendo el preposicionamiento de suministros esenciales como artículos de higiene, purificadores de agua y contenedores de suministros médicos, la difusión de mensajes de alerta temprana con las comunidades y la entrega de fondos a hogares en riesgo en el sur de Haití para mitigar el impacto del huracán".

En 2025, la agencia de Naciones Unidas solicitó 19 millones de dólares destinados a reforzar la preparación y respuesta ante emergencias en América Latina y el Caribe, con el objetivo de reducir el impacto de los desastres naturales en las poblaciones más vulnerables.

Según los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, previenen sobre "una intensificación rápida adicional hasta esta noche, seguida de fluctuaciones en la intensidad" antes de que toque tierra en Jamaica como un "poderoso huracán mayor" entre la noche del lunes y la mañana del martes, cuando también se espera que llegue a Cuba.

Hasta mediados de la semana próxima se esperan "catastróficas inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, ambos con peligro para la vida", en Jamaica, actualmente bajo alerta de huracán, y porciones del sur de Haití y República Dominicana, que continúan bajo vigilancia por fuertes lluvias.

Los meteorólogos esperan que el ciclón se mueva hoy lentamente hacia el oeste, seguido de un giro al norte y noreste el lunes y martes.

Después de pasar por Jamaica y el sureste de Cuba, pronostican que llegará a las Bahamas el miércoles.

Las autoridades de Jamaica han advertido a la población sobre el peligro que se avecina, insistiendo en que la "furia" de Melissa golpeará a toda la isla.

Con Melissa ya suman 13 los ciclones de esta temporada en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa, entre las que Chantal ha sido la única en tocar tierra en EE.UU. en julio, dejando dos muertos en Carolina del Norte.