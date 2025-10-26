Presidenciales en Irlanda: pocos candidatos y una favorita, la izquierdista Catherine Connolly

Los irlandeses acuden a las urnas este viernes para elegir un nuevo presidente o presidenta. Se espera que la candidata independiente de izquierdas Catherine Connolly, ampliamente favorita en los sondeos, venza frente a la centrista Heather Humphreys, del partido Fine Gael.

Connolly sucedería así al actual presidente Michael D. Higgins (84 años), al frente del país desde 2011, tras unos comicios en los que la derecha y la extrema derecha llamaron al boicot a través de votos nulos, al no haber candidato de este espectro político.

Algunas celebridades irlandesas consideraron presentarse a las elecciones, entre ellas la controvertida estrella de artes marciales mixtas Conor McGregor, el cantante Bob Geldof y el bailarín Michael Flatley, pero finalmente abandonaron la idea.

Por su parte, Jim Gavin, candidato del partido de centro-derecha Fianna Fáil, se retiró a principios de octubre de la carrera tras una polémica en la que un inquilino lo acusaba de no devolverle 3.000 euros que Gavin había recibido por un error bancario en un pago de alquiler.

Según la encuesta Irish Times-Ipsos B&A 2025, Connolly obtendría un 38 % y Humphreys un 20 %. Un 6 % de los encuestados tiene previsto votar nulo, en contraste con años anteriores, donde esto suponía entre un 1 % y un 1,25 % de la participación.

Justicia social y neutralidad militar

Connolly (68 años), abogada y diputada desde 2016, habla gaélico con fluidez y cuenta con el apoyo de partidos de izquierda como Comhaontas Glas (Partido Verde) o el Sinn Féin, antiguamente asociado al Ejército Republicano Irlandés (IRA). Al igual que este partido, la candidata aboga por la reunificación de la república de Irlanda con Irlanda del Norte, territorio que actualmente pertenece al Reino Unido.

Propalestina, Connolly declaró durante su campaña que quería ser "una presidenta para todos los ciudadanos, en particular para aquellos que a menudo son excluidos y silenciados". Crítica con Estados Unidos y la Unión Europea, defiende la justicia social y se opone al aumento del gasto militar ante la guerra de Ucrania, en pro de la neutralidad militar de Irlanda.

Su adversaria Heather Humphreys (62 años), pertenece a la minoría protestante del país. Como miembro de Fine Gael, partido que forma parte de la actual coalición gubernamental, se presentó como figura de unión en su campaña.