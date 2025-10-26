Nueve muertos y 29 heridos en choque carretero en Argentina

Al menos nueve personas murieron y 29 resultaron heridas cuando un autobús cayó a un arroyo desde un puente tras chocar con un automóvil este domingo en Misiones, noreste de Argentina, informaron a la AFP autoridades provinciales.

El accidente ocurrió en la madrugada cerca de la ciudad de Oberá en la provincia de Misiones, fronteriza con Brasil y Paraguay.

"Hay nueve fallecidos", precisó el ministro de gobierno de Misiones, Marcelo Pérez. De lado el ministro de Salud de la provincia, Héctor González, confirmó "29 heridos".

Fuentes policiales indicaron a la AFP que dos de los heridos debieron ser derivados a hospitales de mayor complejidad en Posadas, la capital provincial.

El autobús, de dos pisos, perdió el control a raíz del impacto frontal con el automóvil, rompió las defensas metálicas del puente y cayó varios metros al lecho de un arroyo, señaló.

El accidente se produjo en un día de elecciones legislativas nacionales en Argentina.

Los rescatistas trabajaron varias horas para liberar a las personas que habían quedado atrapadas en el vehículo.

El conductor del automóvil es una de las víctimas fatales.

Una mujer fue encontrada muerta sobre la ruta y aún no se pudo establecer si viajaba en uno de los vehículos y resultó despedida por el impacto.

La zona de la ruta 14 donde tuvo lugar la tragedia se restringió para facilitar las tareas de rescate.

Las autoridades trabajan en la identificación de las víctimas ya que la empresa transportista no posee la nómina de pasajeros. El autobús cumple un servicio interprovincial, que permite el ascenso y descenso de viajeros a lo largo del recorrido, por lo que se desconoce la cantidad exacta de personas que transportaba.