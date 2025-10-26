Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Contundente victoria de Milei en las legislativas de Argentina

El resultado trae alivio al gobierno que llevó a Milei a pedir un rescate financiero al presidente estadounidense, Donald Trump, quien había condicionado su apoyo al resultado electoral.

El presidente de Argentina, Javier Milei, saluda a sus partidarios cuando sale después de votar durante las elecciones legislativas nacionales de mitad de período en Buenos Aires el 26 de octubre de 2025. Los argentinos acuden a las urnas para una elección de mitad de período que determinará si el presidente Javier Milei ingresa a la segunda mitad de su mandato reforzado o disminuido a medida que abundan los problemas económicos a pesar de la ayuda estadounidense sin precedentes.

Agencia AFPBuenos Aires, Argentina

El partido ultraliberal del presidente Javier Milei obtuvo un contundente triunfo este domingo en las elecciones legislativas en Argentina con más del 40% de los votos, según datos oficiales del ministerio del Interior.

El resultado trae alivio al gobierno que llevó a Milei a pedir un rescate financiero al presidente estadounidense, Donald Trump, quien había condicionado su apoyo al resultado electoral.

De acuerdo a los resultados parciales, La Libertad Avanza triunfó sobre el peronismo (centroizquierda), que obtuvo 31,64% a nivel nacional, con más del 90% de los votos escrutado. En tercer lugar quedó Provincias Unidas, un bloque que busca romper con la polarización y recaudó 7,1% de los votos.

Con este resultado provisorio, el oficialismo amplía su bancada y se acerca al tercio que necesita en ambas cámaras para blindar sus vetos, pero deberá forjar alianzas con otras fuerzas para avanzar en reformas estructurales.

"Milei querido, el pueblo está contigo", cantaban cientos de simpatizantes del presidente frente al búnker de LLA en Buenos Aires.

"Estoy con mucha felicidad y entusiasmo. No esperaba un número tan grande", dijo a la AFP Facundo Campos, un consultor de marketing de 38 años. "Lo grité como si fuera el gol del último mundial de Argentina campeón", agregó.

