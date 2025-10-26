Administración Trump no entregará ayuda alimentaria federal el 1 de noviembre

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha publicado un aviso en su sitio web diciendo que la ayuda alimentaria federal no se entregará el 1 de noviembre, lo que aumenta los riesgos para las familias de todo el país a medida que se prolonga el cierre del gobierno .

El nuevo aviso llega después de que la administración Trump anunciara que no utilizaría aproximadamente 5 mil millones de dólares en fondos de contingencia para mantener los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) hasta noviembre. Este programa ayuda a aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses a comprar alimentos.

“En resumen, el pozo se ha secado”, dice el aviso del USDA . “Por el momento, no se emitirán beneficios el 1 de noviembre. Nos acercamos a un punto de inflexión para los demócratas del Senado”.

El cierre, que comenzó el 1 de octubre, es ahora el segundo más largo registrado. Si bien el gobierno republicano tomó medidas antes del cierre para garantizar que los beneficios del SNAP se pagaran este mes, el corte extendería el impacto del impasse a un grupo más amplio de estadounidenses, y a algunos de los más necesitados, a menos que se encuentre una solución política en tan solo unos días.

La administración culpa a los demócratas, quienes afirman que no aceptarán reabrir el gobierno hasta que los republicanos negocien con ellos la extensión de los subsidios que vencen bajo la Ley de Atención Médica Asequible. Los republicanos afirman que los demócratas deben primero aceptar reabrir el gobierno antes de negociar.

Los legisladores demócratas han escrito a la Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, solicitando utilizar fondos de contingencia para cubrir la mayor parte de los beneficios del próximo mes.

Pero un memorando del USDA publicado el viernes indica que «los fondos de contingencia no están legalmente disponibles para cubrir las prestaciones regulares». El documento indica que el dinero está reservado para, por ejemplo, ayudar a las personas en zonas de desastre.

Citó una tormenta llamada Melissa, que se ha fortalecido hasta convertirse en un gran huracán, como ejemplo de por qué es importante tener dinero disponible para movilizarse rápidamente en caso de desastre.

La perspectiva de que las familias no reciban ayuda alimentaria ha preocupado profundamente a los estados gobernados por ambos partidos.

Algunos estados se han comprometido a mantener el flujo de beneficios del SNAP incluso si el programa federal suspende los pagos, pero existen dudas sobre si las directivas del gobierno estadounidense lo permitirán. El memorando del USDA también indica que los estados no recibirían reembolsos por asumir temporalmente el costo.

Otros estados les están indicando a los beneficiarios de SNAP que estén preparados para la interrupción de los beneficios. Arkansas y Oklahoma, por ejemplo, les recomiendan que identifiquen bancos de alimentos y otros grupos que ofrecen ayuda alimentaria.

El senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut, acusó a los republicanos y a Trump de no acordar negociar.

“La realidad es que, si se sentaran a negociar, probablemente podríamos llegar a un acuerdo rápidamente”, dijo Murphy el domingo en el programa “State of the Union” de CNN. “Podríamos reabrir el gobierno el martes o miércoles, y no habría ninguna crisis en el programa de cupones de alimentos”.