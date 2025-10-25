Policía británica alerta sobre un convicto por crímenes sexuales liberado por error en Londres

La Policía británica ha advertido este sábado de que un preso condenado por delitos sexuales y excarcelado el viernes por error en la localidad de Chelmsford, a las afueras de Londres, está en la capital británica.

El reo, identificado por la Policía como Hadush Kebatu, "abordó en Chelmsford un tren con destino a Londres a las 12.41 horas del viernes", ha indicado la Policía Metropolitana.

"Se están realizando amplias investigaciones desde entonces y se cree que es muy probable que Kebatu siga estando en la zona de Londres", ha añadido la Policía, que ha pedido la colaboración ciudadana para localizar a Kebatu.

"Encontrar a Hadush Kebatu es una prioridad", ha declarado el comandante de la Polícia londinense James Conway. "La búsqueda está dirigida por un agente de alto rango. Tiene a su disposición equipos del mando especializado en crímenes expertos en seguir a personas buscadas y otros recursos de la Policía Metropolitana", ha destacado.

En particular están revisando las grabaciones de cámaras de seguridad de la red de transporte para determinar sus movimientos. "Esperamos que la prensa y la población comprendan que no sería de ayuda dar más detalles", ha apuntado Conway.