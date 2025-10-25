Administración Trump no utilizará el fondo de contingencia para mantener flujo de ayuda alimentaria

El gobierno de Trump rechaza la idea de utilizar aproximadamente 5.000 millones de dólares en fondos de contingencia para mantener el flujo de ayuda alimentaria hasta noviembre, en medio del cierre gubernamental, según un memorando del Departamento de Agricultura publicado el viernes. Los estados que cubran temporalmente el costo de las prestaciones el próximo mes no recibirán reembolsos, indica el memorando.

Los legisladores demócratas y varios grupos de defensa han estado pidiendo a la administración que utilice el fondo de contingencia para proporcionar beneficios parciales hasta noviembre a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, comúnmente conocido como SNAP.

Pero el documento de dos páginas establece que “los fondos de contingencia no están legalmente disponibles para cubrir los beneficios regulares”.

La posibilidad de que los beneficios del SNAP se agoten como resultado del cierre se ha convertido en una gran preocupación en los estados. Legisladores de ambos partidos políticos se culpan mutuamente por las dificultades que esto traería. El programa ayuda a aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses a comprar alimentos.

El documento establece que el fondo de contingencia se reserva para, por ejemplo, ayudar a personas en zonas de desastre. Citó la tormenta tropical Melissa, que podría convertirse en un huracán de gran magnitud en los próximos días, como ejemplo de la importancia de contar con fondos disponibles para movilizarse rápidamente en caso de desastre. El documento fue obtenido por The Associated Press y reportado inicialmente por Axios.

El documento culpa a los demócratas por el cierre del gobierno que comenzó el 1 de octubre y establece que los beneficios del SNAP de noviembre se pagarían a tiempo "si no fuera porque los demócratas del Congreso bloquean la financiación del gobierno".

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, declaró a la prensa el viernes por la mañana que la administración cuenta con los recursos necesarios para garantizar que ningún estadounidense pase hambre el 1 de noviembre. Acusó a los republicanos de "intentar convertir el hambre en un arma" y lo calificó de inadmisible. En un comunicado emitido más tarde el viernes, afirmó que suspender la asistencia alimentaria sería una "repugnante negligencia en el cumplimiento del deber".

Mientras tanto, los demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado han escrito a la Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, solicitando que utilice el fondo de contingencia para cubrir la mayor parte de los beneficios de noviembre.

“Elegir no garantizar que los beneficios de SNAP lleguen a los necesitados este noviembre sería un grave incumplimiento de sus responsabilidades hacia el pueblo estadounidense”, decía una carta enviada el viernes por 214 demócratas de la Cámara de Representantes.

Las últimas directrices del departamento sobre el fondo de contingencia parecen contrastar en algunos aspectos con el plan de 55 páginas del departamento para las operaciones en caso de cierre. Dicho plan establecía que es evidente que el Congreso tenía la intención de que las operaciones del SNAP continuaran, ya que el programa ha recibido fondos de contingencia plurianuales para cubrir los gastos administrativos estatales y pagar las prestaciones de los participantes en caso de que se produzca una interrupción de la financiación a mediados del año fiscal.

La guía del departamento que apareció el viernes dice que el fondo de contingencia no está disponible para respaldar los beneficios del presupuesto actual porque "las asignaciones para los beneficios regulares ya no existen".

El cierre comenzó cuando una medida a corto plazo para financiar al gobierno no logró avanzar en el Senado. El impasse actual es el segundo más largo registrado. Antes del cierre, la administración tomó medidas para garantizar que los beneficios del SNAP se pagaran en octubre, mientras que los estados y los legisladores buscaban orientación de la administración sobre lo que sucedería el mes siguiente.

El programa SNAP es administrado por los estados. Las autoridades de Luisiana, Vermont y Virginia se comprometieron el jueves a mantener el flujo de ayuda alimentaria a los beneficiarios en sus estados, incluso si el programa federal está paralizado debido al cierre. Otros estados han explorado la posibilidad de utilizar sus propios fondos para apoyar el programa, pero se han topado con obstáculos técnicos.

Algunos estados han estado avisando a los beneficiarios de SNAP que estén preparados para la interrupción de los beneficios. Arkansas, por ejemplo, les aconseja que identifiquen bancos de alimentos y otros grupos que podrían ayudar, y que pidan ayuda a sus amigos y familiares.